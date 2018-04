Settimana della Cultura Scientifica al Lucrezia della Valle

Settimana della prevenzione del cancro al seno 2018 : bufala del cuore su Whatsapp? : Oggi 6 aprile sta prendendo corpo una nuova catena Whatsapp, in riferimento alla Settimana della prevenzione del cancro al seno 2018. Non sorprendetevi, dunque, se nel corso delle prossime ore doveste andare incontro ad un messaggio che in passato abbiamo riscontrato spesso e volentieri su Facebook ma che, per esperienza diretta, posso assicurarvi che in questa circostanza sta trovando la sua massima espressione attraverso la popolarissima di ...

Canoa velocità - nel fine Settimana le selezioni per far parte della Nazionale. Tanti big pronti a scendere in acqua a Mantova : Si alza il sipario a Mantova sulla stagione della Canoa velocità: domani e sabato selezioni per formare la squadra nazionale italiana in vista della prima tappa di Coppa del Mondo in programma a Duisburg, in Germania, nell’ultimo fine settimana di maggio. Sarà una somma di tempi a determinare la classifica che porterà alla selezione conclusiva: per il K1 femminile saranno addirittura tre le distanza da affrontare (500, 200 e 350 metri, con ...

“Filippo Magnini con Giorgia Palmas e Federica Pellegrini…”. Bomba! È lo scoop della Settimana - dicono. E sì - è successo : non solo lui - subito pizzicato con la nuova fiamma - anche lei è finita nella rete del gossip : Fino a poco tempo fa Filippo Magnini sembrava destinato al matrimonio con Federica Pellegrini e invece tra i due nuotatori le cose sono andate diversamente. Molto diversamente. Non solo è finita dopo anni d’amore, ma il campione ha proprio voltato pagina. Con Giorgia Palmas, ex Velina di Striscia la Notizia da poco tornata single dopo la fine della sua relazione con l’inviato del tg satirico Vittorio Brumotti. I rumor si ...

Pagelle TV della Settimana (26/03-1/04/2018). Promossi Pappa e Ciccia e Pio e Amedeo. Bocciati American Crime Story Versace e Dance Dance Dance : Emilio Fede Promossi 9 al ritorno turbo di Pappa e Ciccia. Oltre 18 milioni di Americani (25 se si considerano i dati differiti) erano incollati al video per il ritorno -21 anni dopo- della serie “pre cable” e “pre streaming”. Un racconto crudo ma comico, che non ha bisogno di situazioni e personaggi extra-ordinari, che è piaciuto alla pancia del paese, quella che non vive a New York (i cui abitanti, invece, non ...

Fifa 18 TOTW 28 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°29! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 29° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. TOTW 29 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 29 marzo: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 29: It's #TOTW 29 […] L'articolo Fifa 18 TOTW 28: alla scoperta della Squadra della Settimana n°29! proviene da ...

Morto Ray Wilkins : fatale l'infarto della scorsa Settimana. Aveva 61 anni : Ray Wilkins non ce l'ha fatta. Si è spento a 61 anni l'ex nazionale inglese che era ricoverato dalla scorsa settimana al St George's Hospital di Tooting, nei pressi di Londra, a seguito di un arresto ...

Pronte le previsioni Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team del 4 aprile - è l’ora dei colossi : Il weekend calcistico reale e di FIFA 18 Ultimate Team è giunto alla conclusione: un weekend complicato per gli utenti del titolo targato Electronic Arts, che si sono dovuti districare abilmente tra l'immancabile appuntamento con la FUT Champions Weekend League, la ricorrenza pasquale e il ritorno sui campi da gioco dei maggiori campionati europei, dopo la pausa che ha visto in azione le varie nazionali impegnate negli incontri amichevoli in ...

L’Isola dei Famosi 2018 : primo finalista - eliminato e nominati della Settimana : Il primo finalista de L’Isola dei Famosi 2018 è Amaurys Perez Scelto il primo finalista de L’Isola dei Famosi 2018. E’ Amaurys Perez. A deciderlo, nell’undicesima puntata del reality show di Canale5, sono stati i cinque concorrenti rimasti in gara, con un meccanismo particolare. Ai naufraghi è stata consegnata una busta a testa, all’interno della […] L'articolo L’Isola dei Famosi 2018: primo finalista, ...

Si parla di : Amatrice - una fiaba in note per ricostruire; Settimana della scienza a Roma - all'I.C. Frignani i bambini diventano maestri; WAYouth - la community di giovani Hackathon - : Frignani i bambini diventano maestri Si e' chiusa mercoledì 28 marzo, all'istituto comprensivo di via Frignani di Spinaceto, a Roma la XXI edizione di 'Noi bambini maestri di scienza', la mostra ...

Autismo : Settimana della consapevolezza : ... e dell'approvazione del programma che vedrà per la serata del 4 aprile anche la presenza di 'Nduccio noto in tutto l'Abruzzo anche per spettacoli di solidarietà. L'Assessore Diodati ha ribadito l'...

Slovenia - studente italiano scomparso da una Settimana : appello della famiglia : L'ambasciata d'Italia a Lubiana, in stretto raccordo con la Farnesina e con le autorità locali ed in costante contatto con i familiari, segue sin dal primo momento il caso dell'...

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della Settimana : Venezia, 3 apr. (AdnKronos) - L’Agenda del Consiglio regionale prevede la convocazione, martedì 3 aprile, alle ore 10.30, della Quinta Commissione consiliare permanente, con all’ordine del giorno l’approvazione dei criteri, per l’anno 2018, di valutazione dei Direttori Generali delle Aziende e Istit