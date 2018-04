Sesso e disabilità | come ho vissuto il passatempo preferito degli adolescenti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 aprile 2018) #diversodachi Finalmente entriamo nel vivo del tema, e lo so che non vedevate l’ora. Nella puntata precedente ho annunciato la volontà di abbattere il muro di Berlino della– ovvero il pregiudizio che vede il disabileasessuato o da non considerare sessualmente – e raccontato delle difficoltà che il francesino incontra durante l’adolescenza. Ricordo che è in questo periodo della vita che la francesina riduce la capacità di movimento del suo assistito, le quali – sommate alla posizione carrozzata e a una voce più bassa – concorrono ad acuire le insicurezze, la timidezza, le paure e a portare l’autostima sotto il copertone delle ruote. Oltre a questo al francesino manca un aspetto molto importante a una crescita psicofisica armonica, aspetto sottovalutato da chi ne ha goduto appieno (sottolineo goduto) e che incide negativamente su chi ...