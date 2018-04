Serie C Viterbese-Alessandria 1-1 Cuneo-Arezzo 0-0

Video/ Viterbese Piacenza (1-2) : highlights e gol della partita (Serie C - recupero) : Video Viterbese Piacenza (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, recupero della Serie C. Biancorossi avanti con Castellana e Pesenti. (Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:06:00 GMT)

Calcio - Serie C : Viterbese Piacenza 1-2 : ...Calderini insacca e porta in vantaggio i padroni di casa 12 Bella iniziativa di Pesenti che impegna Iannarilli in Calcio d'angolo Partita iniziata CLICCA QUI PER ASCOLTARE LA DIRETTA IN STREAMING ...

Serie C - caos panchine : Lerda-bis a Vicenza - salta Cavasin. Giannichedda alla Viterbese : VITERBO - Panchina girevoli in Serie C . E' un lunedì nerissimo per gli allenatori. Dopo l'esonero di Pazienza e l'arrivo di Petrone al Pisa , sono saltate altre tre teste in serata. L'avvicendamento ...

Video/ Viterbese Livorno (1-3) : highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata) : Video Viterbese Livorno (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita della 32^ giornata di Serie C. Successo dei granata con doppietta di Murilo e Vantaggiato.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:10:00 GMT)

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score girone A : Viterbese - occasione persa! : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A che apre il turno infrasettimanale. Spicca la sfida diretta per la promozione tra Livorno e Siena (31^ giornata)(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 20:17:00 GMT)

Video/ Viterbese Arezzo (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C 30^ giornata) : Video Viterbese Arezzo (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie C. Ai giallublu basta la bella doppietta di Jefferson. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:02:00 GMT)

Risultati Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : vincono Olbia e Viterbese (17 marzo) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Sabato 17 marzo si gioca la trentesima giornata, ma tante squadre devono ancora recuperare delle partite(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 23:24:00 GMT)

Video/ Viterbese Cosenza - 3-1 - : highlights e gol della partita - Coppa Italia Serie c - : Video Viterbese Cosenza , 3-1, : highlights e gol della partita Coppa Italia di Serie C. Bruzi rimasti in 9 dopo i rossi di Tutino e Loviso.

Video/ Viterbese Cosenza (3-1) : highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie c) : Video Viterbese Cosenza (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, semifinale della Coppa Italia di Serie C. Bruzi rimasti in 9 dopo i rossi di Tutino e Loviso.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 09:56:00 GMT)

Video/ Pro Piacenza Viterbese (3-1) : highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata) : Video Pro Piacenza Viterbese (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita della 26^ giornata di Serie C. La Vigna chiude il match e regala tre punti ai rossoneri.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 18:11:00 GMT)

Calcio - Serie C : Pro Piacenza Viterbese 1-0 LIVE : Ogni domenica segui STADIO SOUND , la trasmissione dello sport piacentino a 360° CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING 37 Cavagna serve Musetti che in area di rigore beffa Iannarilli 26 Colpo di ...

Calcio - Serie C. Al 'Garilli' ostacolo Viterbese per il Pro Piacenza : Segui Pro Piacenza Viterbese in diretta su STADIO SOUND , il programma radiofonico con tutto lo sport piacentino ogni domenica sulle frequenze di RADIO SOUND ! Clicca QUI per ascoltarci in streaming Il Pro Piacenza ha, nello scorso turno, ottenuto un buon pareggio 0-0 sul difficile campo dell'Olbia: i piacentini, che hanno dovuto rinunciare allo squalificato Aspas, si sono difesi con ...

RISULTATI Serie C / Classifiche aggiornate : Pisa - altro pareggio. La Viterbese è seconda! : RISULTATI SERIE C, 25^ giornata: Classifiche aggiornate e diretta gol live score dei gironi A e C. Il Livorno perde ancora e adesso rischia, il Catania pareggia e si stacca dal Lecce(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 20:14:00 GMT)