Serie C | parole di fuoco | ' un sogno?Battere il Lecce | a Gennaio li ho rifiutati'

Blastingnews

: Simoni replica all'arbitro Ceccarini su #JuveInter 1998: 'Parole comiche. Meno male che ha smesso'… - Gazzetta_it : Simoni replica all'arbitro Ceccarini su #JuveInter 1998: 'Parole comiche. Meno male che ha smesso'… - Gazzetta_it : Dopo le parole di #Ceccarini su #JuveInter del 1998 i social si scatenano - PremiumSportHD : #premiumsport Le parole di #Allegri alla vigilia di #BeneventoJuventus: 'Rifondazione? Questo club si rinnova sempr… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Ilè sempre sulla bocca di calciatori, direttori sportivi, addetti ai lavori, per un motivo o per l'altro: non bastano gli avversari del girone, adesso ci sono anche quelli di altri gironi diC a provocare. Dopo comportamenti indecenti (si ricordi il "trenino" al Via del mare) e dichiarazioni come questa, non ci si sorprenda se i tifosi più veraci si oppongono all'idea che questi calciatori possano indossare la loro maglia. La questione Strambelli a, evidentemente, non ha insegnato nulla.C, altre dichiarazioni bollenti Adesso arrivano altre dichiarazioni pesantissime, conroventi, dette da un calciatore barese che in quel famoso trenino c'era. Per carità, lo sfottò fa parte del calcio, ma è giusto che poi ognuno si prenda le proprie responsabilità e si sorbisca le reazioni (giustificate) della piazza e non ci si scandalizzi di fronte a comportamenti di ...