Serie C | calciomercato attivo | interessanti calciatori in scadenza

CalcioWeb - l’App si aggiorna : tutto su Serie A - calciomercato e campionati esteri : Si aggiorna l’App di CalcioWeb appositamente realizzata per tutti i tipi di dispositivi con sistema operativo iOS e Android. L’App è disponibile per iPhone e iPad sull’App Store, e per tutti i dispositivi che utilizzano Android su Google Play. Per coloro che già utilizzavano l’App di CalcioWeb, basterà semplicemente aggiornarla per poterne apprezzare tutte le novità. La grafica è molto più familiare perchè richiama la versione mobile ...

Serie A Bologna - Bigon : «Calciomercato più corto? Scelta logica» : Bologna - Il direttore sportivo del Bologna , Riccardo Bigon , si schiera dalla parte di Giovanni Malagò e della decisione di accorciare il calciomercato, con chiusura prevista prima dell'inizio del ...

Lega 'Serie A' : svolta sul calciomercato. E Miccichè presidente : Come in Premier League, acquisto e cessioni dei giocatori terminerà 24 ore prima dell'inizio del campionato, che aprirà il 19 agosto per chiudere il 26 maggio. ben tre i match durante le feste ...

Serie A 2018/2019 al via il 19 agosto. Ecco la novità sul calciomercato : 'Per queste nomine con buon senso si è deciso aspettare l'assegnazione dei diritti tv', ha spiegato il n.1 dello sport italiano, aggiungendo che per il ruolo esecutivo sono stati fatti 3-4 nomi: '...

Lega Serie A - Miccichè presidente/ Novità per le date del campionato e il calciomercato : Lega Serie A, Malagò lancia Micciché: il 19 marzo sarà nominato nuovo presidente. Prossimo campionato al via il 19 agosto, il calciomercato terminerà 24 ore prima(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 00:50:00 GMT)

Serie A 2018-2019 : le date del campionato e del calciomercato : Inizio stagione il 19 agosto, si gioca a Santo Stefano e il mercato chiude in anticipo: 18 agosto , estivo, e 18 gennaio , invernale,

Calcio - Serie A : ecco le date della nuova stagione. Svolta storica per il calciomercato. Ci sarà il Boxing Day! Miccichè presidente di Lega : La riunione della Lega Calcio che si è tenuta quest’oggi a Milano è stata utile non solo per definire il recupero delle sette partite della 27a giornata di Serie A rinviate ieri per la tragica scomparsa di Davide Astori, ma anche per fissare le date della nuova stagione. Tante le novità comunicate, comunicate direttamente dal Commissario Straordinario Giovanni Malagò. Svolta storica per quanto riguarda il Calciomercato: la sessione estiva ...

Calciomercato - anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato : La sessione estiva del Calciomercato chiuderà il 18 agosto. Finestra più breve anche per mercato invernale. L'articolo Calciomercato, anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - Troianiello si rimette in gioco in Serie C : ecco la nuova destinazione : Il campionato di Serie C è entrata ormai nella fase decisiva, grande spettacolo nel Girone B con tante squadre in lotta per promozione e salvezza. Una squadra in lotta per non retrocedere è il Fano, all’ultimo posto della classifica ma che ancora ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo. La squadra si prepara per la trasferta contro il Renate ma nel frattempo può contare su un nuovo calciatore, nelle ultime ore accordo ...

Calciomercato - rapporto Fifa : tanti investimenti sui giovani in Serie A - ma pochi sugli italiani : Il Calciomercato di gennaio non è stato entusiasmante per la Serie A, a differenza invece di quanto accaduto nel resto d'Europa. Record polverizzati e mai così tanti soldi investiti in un mercato da ...

Calciomercato - ecco i numeri : 18 milioni la Serie A - la Premier 385 : Cifre record per il Calciomercato invernale da poco concluso. La somma impegnata per acquisti dai club di Bundesliga, Liga, Ligue1, Premier e Serie A ha sfiorato il miliardo di dollari , circa 785 mln ...

Calciomercato : la lista completa dei giocatori di Serie A in scadenza contratto : Con la sessione di Calciomercato invernale oramai alle spalle, i dirigenti dei vari club sono già a lavoro per studiare i colpi da piazzare durante la prossima estate. Una lista a cui tutte le società danno un'occhio è senza dubbio quella dei giocatori il cui contratto è in scadenza a giugno 2018 ossia tra 4 mesi. I giocatori in questione, qualora dovessero scegliere di non rinnovare il contratto con il club al quale appartengono attualmente, ...