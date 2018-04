Serie A Zero gol e pochissime emozioni | Sampdoria e Genoa non si fanno male

Stanno cominciando le riprese di 'ZeroZeroZero' - la nuova Serie diretta da Stefano Sollima - : Per questo, laddove la coca è l'economia di scala, non esiste altro che lo scontro feroce e violento. Guarda la cocaina, vedrai polvere. Guarda attraverso la cocaina, vedrai il mondo. Non potete ...

Riprese al via per Zero Zero Zero di Roberto Saviano - dopo Gomorra la Serie tv sui narcos girata in mezzo mondo : Zero Zero Zero di Roberto Saviano diventa una nuova serie tv diretta da Stefano Sollima, già dietro la macchina da presa per Gomorra. Il romanzo-inchiesta dello scrittore partenopeo sui cartelli sudamericani della droga e la loro rete di corruzione e affari che coinvolge anche le istituzioni è stato adattato per il piccolo schermo e diventerà una serie tv di otto puntate per Sky, con cui Saviano continua a collaborare dopo il successo delle ...

Serie A - Mandorlini : «Spal? Magari - ma zero contatti» : FERRARA - Leonardo Semplici ha inccasato la fiducia della dirigenza della Spal nonostante il momento di flessione e una classifica non positiva. Tra i vari nomi che circolavano per la panchina della ...

Super colpo Milan : arriva a giugno e a parametro zero il giocatore di Serie Video : Il calciomercato [Video] è chiuso ma non mancano per nulla i colpi di scena in casa rossonera: come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia che scuote i tifosi rossoneri. Il calciatore ex Napoli e attualmente alla Sampdoria Ivan #strinic, starebbe per firmare col #Milan. Secondo le indiscrezioni il croato avrebbe un’opzione di rinnovo particolare dov'è lo stesso giocatore a decidere se rinnovare o meno, in questa trattativa si sarebbe ...

Serie A - Napoli : zero acquisti a gennaio - mercato fallimentare o fortunato? Video : Il mercato invernale si è appena concluso ed è ora di bilanci. Numerose le trattative affiancate al Napoli, ma nessuna di queste è stata portata a termine. Per una squadra attualmente al primo posto in campionato e in prima fila per la lotta scudetto i rinforzi sono fondamentali per prore la stagione. Non sara' così per gli azzurri, destinati ad un testa a testa con la Juventus [Video] con la rosa invariata, se non indebolita, viste anche le ...

Serie A - Napoli : zero acquisti a gennaio - mercato fallimentare o fortunato? : Il mercato invernale si è appena concluso ed è ora di bilanci. Numerose le trattative affiancate al Napoli, ma nessuna di queste è stata portata a termine. Per una squadra attualmente al primo posto in campionato e in prima fila per la lotta scudetto i rinforzi sono fondamentali per proseguire la stagione. Non sarà così per gli azzurri, destinati ad un testa a testa con la Juventus con la rosa invariata, se non indebolita, viste anche le ...