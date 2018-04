Serie A Udinese | Oddo sicuro | «Usciremo dal momento negativo»

Probabili formazioni Udinese – Lazio - 31^ Giornata Serie A 8-4-18 : Dopo la trionfante serata in Europa League, la Lazio si rituffa nel campionato e giocherà ad Udine il primo dei 2 posticipi della 31^ Giornata di Serie A, contro un Udinese, sempre più in caduta libera. I biancocelesti hanno sconfitto per 4-2 gli austriaci del Salisburgo e si sono avvicinati alla qualificazione in semifinale. Ma Simone Inzaghi non pensa solo alla competizione europea, ma anche al quarto posto, che dista solo 2 punti. Dopo ...

Serie A : Napoli Chievo - Udinese Lazio : Una difesa da blindare. E' questo il compito che attende Maurizio Sarri nei giorni di avvicinamento alla sfida contro il Chievo di domenica al San Paolo. Contro i veronesi peserà infatti l'assenza di ...

Serie A - Pozzo : «Udinese - troveremo soluzioni» : UDINE - L' Udinese , alla luce dei risultati negativi, ha diramato un comunicato stampa rivolto ai tifosi: 'La società si assume la responsabilità delle scelte che hanno portato l'Udinese nell'attuale ...

Serie A l'Udinese : «Capiamo i tifosi - ma resta la fiducia» : Cinque vittorie consecutive ci hanno emozionati, ma queste sconfitte non devono eliminare la nostra fiducia e non metteranno a tacere il nostro orgoglio: lo sport è fatto per quelli che non mollano ...

Video/ Udinese Fiorentina (0-2) : highlights e gol della partita (Serie A - recupero 27^ giornata) : Video Udinese Fiorentina (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita. I viola vincono la quinta partita consecutiva: alla Dacia Arena rigore di Veretout e sigillo di Simeone(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:22:00 GMT)

Serie A Udinese - Oddo : «Non sono Mago Merlino ma non mi dimetto» : UDINE - L' Udinese è in crisi, ma dopo l'ennesima sconfitta Massimo Oddo non getta la spugna. "Se la squadra non mi seguisse mi sarei già dimesso - ha dichiarato al termine della sconfitta per 0-2 ...

Serie A - i recuperi : colpacci Sampdoria e Fiorentina - Atalanta e Udinese ko in casa : colpacci esterni di Sampdoria e Fiorentina , con vista sesto posto ed Europa League , nel recupero della 27esima giornata di campionato rinviata per la morte di Davide Astori . I blucerchiati vincono ...

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Fiorentina batte Udinese nel ricordo di Astori - Sampdoria vincente : Oggi pomeriggio si sono disputate le prime tre partite di recupero della 27^ giornata di Serie A, rinviate lo scorso 4 marzo per la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. La Fiorentina batte l’Udinese per 2-0 dedicando naturalmente il successo a Davide Astori. A decidere l’incontro sono stati il rigore di Veretour al 29′ e la rete di Simeone al 71′ su assist di Chiesa. I viola agganciano così ...

Serie A - Udinese-Fiorentina 0-2 : quinta vittoria di fila per i toscani : Veretout su rigore e Simeone firmano il successo in memoria di Astori. Per i friulani settimo ko consecutivo

Serie A : in campo Udinese Fiorentina 0-2 LIVE : In campo i recuperi della 27/ma giornata di Serie A , RISULTATI E CLASSIFICA , Udinese-Fiorentina 0-2 , Veretout 29', Simeone al 71', Genoa-Cagliari 1-0 , Lapadula al 53', Barella al 62', Atalanta ...

Serie A : in campo Udinese Fiorentina 0-0 LIVE : Al 13' del primo tempo di Udinese- Fiorentina sui mega schermi dello Stadio Friuli Dacia Arena comparirà la foto del capitano della viola Davide Astori. E' l'iniziativa che Udinese e Fiorentina hanno ...

Risultati Serie A - i recuperi LIVE : Udinese-Fiorentina nel ricordo di Astori : Risultati Serie A, i recuperi LIVE, continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, interessanti match soprattutto per la zona salvezza. Si gioca Udinese-Fiorentina partita in ricordo di Astori, trovato morto nella stanza d’albergo, scontro decisivo quello tra Genoa e Cagliari, la squadra di Ballardini può mettersi al sicuro. L’altro match mette di fronte Atalanta e Sampdoria, match tra due squadre che stanno ...

Probabili formazioni/ Udinese Fiorentina : quote - le ultime novità live. Oddo punta su Barak (recupero Serie A) : Probabili formazioni Udinese Fiorentina: quote e le ultime novità sugli 11 attesi in campo alla Dacia Arena, per il recupero della 27^ giornata di Serie A. Pioli senza Badelj.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:02:00 GMT)