Serie A Spal | Semplici | «Su Paloschi era rigore»

Serie A Spal - Semplici : «Lotteremo fino alla fine» : FERRARA - " All'inizio del girone di ritorno abbiamo perso contro squadre forti. Forse qualcuno ha pensato di non essere all'altezza, ma non era così ". Queste le parole del tecnico della Spal , ...

Serie A Spal-Atalanta - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : FERRARA - L' Atalanta scende in campo per il riscatto e per riprendere la corsa verso la prossima edizione dell'Europa League. La Spal , invece, cerca altri punti salvezza dopo aver fermato la ...

Serie A Spal - Semplici : «Atalanta? Sarà difficile» : FERRARA - "Le notizie che arrivano dall'infermeria non sono buone: contro l' Atalanta Schiattarella non ci Sarà per una distorsione. Per i tempi di recupero bisognerà aspettare. Con lui anche ...

Video/ Genoa Spal (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata) : Video Genoa Spal (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Lazzari prova a salvare gli Spallini al 60', pur rimasti in dieci dopo il rosso a Vicari.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : «Noi sfortunati negli episodi» : GENOVA - " Non ho ancora rivisto gli episodi, ma quest'anno con il Var non siamo stati fortunati. Ripenso al rigore nel finale contro la Sampdoria, proprio qua a Marassi, dove non è stata usata o ...

Serie A - Genoa-Spal 1-1 : caos Var - a Lapadula risponde Lazzari : L'ex attaccante del Milan prima sbaglia un rigore, poi ne segna uno molto dubbio. Poi il pareggio della squadra di Semplici

Serie A - Genoa-Spal 1-1 : Lapadula e Lazzari in gol : Partita scoppiettante a Marassi tra Genoa e Spal. Una sfida importantissima per la lotta salvezza che ha visto due formazioni sempre alla ricerca del gol. Al 4' Meret combina un pasticcio generando il ...

Serie A Spal - Semplici : «Contro il Genoa con rispetto» : FERRARA - "Ci sono similitudini con la partita di Cagliari: dopo un buon periodo dovremo essere noi a cercare di non essere presuntuosi e di andare là con il giusto rispetto. Il Genoa è una squadra ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Con la Spal sarà dura» : GENOVA - "sarà una partita difficile con la Spal . E' una squadra organizzata e in salute" . Il tecnico del Genoa , Ballardini , si prepara al prossimo match, contro i ferraresi: "Da tanti anni ...

Probabili formazioni / Inter Verona : i dubbi di Spalletti. Diretta tv - orario e ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Verona: Diretta tv e le ultime novità del match di Serie A. Per la sfida casalinga Spalletti dovrebbe confermare gli 11 visti in campo con la Sampdoria.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:51:00 GMT)

Serie A Spal - Borriello : niente Genoa. Ci prova per l'Atalanta : FERRARA - Doveva essere il vero crack dell'annata biancoazzurra, ma a ben vedere sembrerebbe essere ancora in tempo per dare una grossa mano per spingere le vele Spalline al riparo dai tumulti della ...