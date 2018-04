Serie A | la lotta per non retrocedere entra nel vivo | da Bologna a Benevento | si salvi

Serie A/ La Juventus non muore mai - Sarri fa harakiri. Lotta retrocessione : il Crotone rischia : Serie A, l'angolino di Mariotti: la Juventus soffre ma vince contro il Milan. Sarri deve cambiare modo di giocare se vuole vincere. E il Crotone prende applausi ma non i punti.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:51:00 GMT)

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Milano prova l’allungo in attesa di Venezia. Si infiamma la lotta per i playoff! : In attesa del posticipo di domani tra Venezia e Avellino, la 24a giornata vede Milano mantenere la testa della classifica e scappare con ora quattro punti di vantaggio sulla Reyer. L’Olimpia ha battuto Reggio Emilia per 92-78 in una partita risolta solo nell’ultimo quarto. Una Grissin Bon coriacea e combattiva è infatti riuscita a resistere per 30′, trascinata dai 20 punti di Amedeo Della Valle e i 19 di Jalen Reynolds. Nel ...

Serie C : indagato - si dimette il Presidente di un club che lotta per la B Video : La notizia è di pochi minuti fa e riguarda il Trapani calcio, societa' che partecipa al girone meridionale della Serie C. Il Presidente Morace ha rassegnato le sue dimissioni a causa dei recenti problemi che lo vedono coinvolto in un'azione giudiziaria promossa dalla Procura della Repubblica di Palermo a suo carico. Com'è noto, Morace risulta indagato nell'ambito dell'inchiesta 'Mare Mostrum' insieme con altri personaggi di spicco, tra cui ...

Serie A - Napoli-Genoa 1-0 : decide Albiol di testa - azzurri a -2 dalla Juventus! Lotta per lo scudetto : Il Napoli ha sconfitto il Genoa per 1-0 nel posticipo della 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio e si è portato a soli due punti dalla capolista Juventus. Gli azzurri, di fronte al proprio pubblico del San Paolo, hanno sfruttato al meglio l’inatteso pareggio dei bianconeri sul campo della SPAL e riaprono i conti i ottica scudetto. I ragazzi hanno ampiamente meritato il successo: dopo i pali colpiti da Insigne al 44′ (colpo di ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Per l'Europa lotta con Fiorentina e Samp» : "Mancano 10 partite e può succedere ancora di tutto - ha spiegato l'allenatore nerazzurro a Sky Sport - La tripletta di Ilicic? È un giocatore importante per noi, ha lucidità, piede e tecnica. A ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Lotta salvezza? Ora penso solo al Benevento» : Cagliari - Il gol di Immobile all'ultimo respiro ha tolto al Cagliari due punti pesantissimi contro la Lazio. Ora Diego Lopez vuole riprenderseli nello scontro diretto in casa del Benevento: "Dovremo ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : Catania scappa via - lotta aperta per il terzo posto : Disputato l’anticipo tra Padova e Catania, terminato 3-8, la Serie A1 di Pallanuoto femminile completa la giornata numero 14 con le restanti tre sfide. Riposa il Messina, che nelle ultime quattro gare dovrà provare ad evitare la retrocessione diretta, mentre è lotta aperta per il terzo posto, con vista sul secondo, occupato dal Padova. La sfida che si preannuncia maggiormente equilibrata è quella tra Roma e Milano, attualmente appaiate a ...

Probabili formazioni/ Spal Juventus : diretta tv - orario - notizie live. Ballottaggi al centro (Serie A) : Probabili formazioni Spal Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle squadre. Bianconeri senza Bernardeschi e Cuadrado, out Mattiello e Borriello per gli estensi

Probabili formazioni / Juventus Atalanta : quote - le ultime novità live. Ballottaggio a tre (Serie A recupero) : Probabili formazioni Juventus Atalanta: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. Recupero di Serie A: Allegri dovrebbe riproporre Buffon e Matuidi e ritrova Mandzukic

Lotta salvezza Serie A - 6 squadre per due posti in 4 punti. Il calendario delle prossime giornate : Due posti per sei squadre. Due posti però che nessun club vuole ottenere perché equivalgono entrambi alla retrocessione. Dando per quasi fatta la discesa in B del Benevento, sei formazioni sono ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 17a giornata. Brescia e Sport Management proseguono nella lotta al secondo posto : Sabato 10 marzo andrà in scena la 17a giornata di Serie A1 di Pallanuoto maschile: la capolista Pro Recco ospiterà la Florentia, e gli elementi ci sono tutti per i liguri per restare ancora a punteggio pieno e salire a quota 51. Per quanto riguarda il secondo posto, Sport Management e Brescia affronteranno rispettivamente Lazio e Posillipo, entrambe in trasferta: le due squadre dovrebbero continuare la loro corsa a braccetto in attesa dello ...

Ginnastica - Serie A 2018 – Le pagelle della prima tappa : Lara Mori libero da Regina - D’Amato e Villa spaccano - Carlotta Ferlito torna : Ieri si è disputata la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Di seguito le pagelle delle ragazze che si sono messe maggiormente in luce ad Arezzo. ASIA D’AMATO: 8. Esibisce una delle prestazioni più convincenti di giornata. Il doppio avvitamento al volteggio è praticamente perfetto (15.050, 9.45 di esecuzione), alle parallele si difende bene (il 5.5 di D Score è inferiore alle altre giovani, ma è la più pulita), ...

Ginnastica - Serie A 2018 – La Brixia domina ad Arezzo : Villa e D’Amato show. Torna Carlotta Ferlito - ok Meneghini e Mori : La Brixia Brescia ha stravinto la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Le Campionesse d’Italia hanno dominato in lungo e in largo la prova di Arezzo imponendosi con un incredibile 164.050 e rifilando addirittura 14 punti di distacco alla più immediata inseguitrice: si tratta del massimo scarto visto in una competizione a squadre dentro i confini nazionali. La Leonessa si conferma imbattibile nonostante le assenze forzate ...

LIVE Ginnastica - Serie A 2018 : prima tappa in DIRETTA. Vince la Brixia delle scatenate Villa e D’Amato! Torna Carlotta Ferlito : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’AMERICAN CUP Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Ad Arezzo inizia ufficialmente la lunga stagione della Polvere di Magnesio che culminerà con gli Europei ad agosto e i Mondiali ad ottobre. Le ragazze Tornano in pedana dopo un lungo inverno di allenamenti e proveranno subito a mettersi in luce anche se non ci si potrà subito ...