Serie A Fiorentina | Pioli | «Meritato per voglia e determinazione»

Serie A - Roma-Fiorentina 0-2 : cinismo viola con Benassi e Simeone : Roma-Fiorentina 0-2: CRONACA, STATISTICHE, TABELLINO

Video Gol Roma-Fiorentina 0-2 : Highlights e Tabellino Serie A 07-04-2018 : Risultato Finale Roma-Fiorentina 0-2: Cronaca e Video Gol Benassi, Simeone 31° Giornata Serie A 07 Aprile 2018. Finisce con un clamoroso 0-2 il secondo anticipo della 31° giornata di Serie A Roma-Fiorentina. I viola riescono a portarsi a casa i 3 punti con il merito di aver saputo soffrire contro una squadra molto agguerrita e determinata a vincere. Nel primo tempo la Roma scende in campo lenta e confusa, e la Fiorentina ne approfitta ...

Serie A - la Fiorentina vince 2-0 a Roma : 19.55 Sesta vittoria di fila della Fiorentina che passa 2-0 all'Olimpico con la Roma. Viola in vantaggio dopo soli 7' con Benassi con un sinistro a fil di palo. I giallorossi provano a reagire, ma il palo ferma Dzeko (12'). A fine 1° tempo arriva il raddoppio dei toscani con Simeone con la difesa della Roma imbabolata (39'). Nella ripresa grande pressione dei giallorossi che però collezionano solo traverse con Schick (74') e Fazio (75'), ...

Serie A Roma-Fiorentina : giallorossi favoriti : TORINO - Rispetto alle dirette concorrenti ha più chance di conquistare un posto nella prossima Champions, ma è anche quella che ha il turno più difficile, almeno sulla carta. La Roma affronta la ...

Serie A : Roma Fiorentina : "Non è stato facile tornare da Barcellona, eravamo tutti rammaricati per il risultato perché non meritavamo quel passivo, ma dobbiamo guardare avanti. Stiamo crescendo dal punto di vista della ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Roma motivata. Chiesa? Ci mancherà» : FIRENZE - Out Chiesa , squalificato, e gli infortunati Badelj e Thereau. La Fiorentina è in emergenza ma si presenta nella tana della Roma con una striscia di 5 vittorie di fila. Così Stefano Pioli in ...