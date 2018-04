Serie A | ecco i bandi Mediapro Niente spezzatino | assist a TIM e Amazon

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - ecco bando MediaPro rivolto agli operatori della comunicazione : Invito per operatori della comunicazione a Presentare Offerte per i Diritti audiovisivi <a href="http://imaginanews2.MediaPro.es/rf/repo/WCM-MediaProItalia/Invito-a-presentare-offe...

Play off Serie C - la griglia è da brividi : ecco gli attuali big match : Il campionato di Serie C prosegue tra tanti risultati a sorpresa e ribaltoni in classifica, per un finale di stagione che si prevede rovente. I due esempi più clamorosi delle difficoltà di fine stagione sono quelli di Livorno e Lecce. Entrambe le squadre, dopo essere state al primo posto per gran parte della stagione, hanno avuto un calo spaventoso di rendimento che si rispecchia negli ultimi risultati: i toscani hanno conquistato solo 10 punti ...

Riecco i rapinatori di 'La casa di carta' - ecco come finirà la Serie spagnola : Da oggi i rapitori di 'La casa di carta' tornano su Netflix per la seconda stagione. Il tempo sta per scadere alla Zecca dello Stato spagnola di Madrid, mentre il Piano Chernobyl è sul punto di ...

Ciro Di Marzio torna a Gomorra : ecco come resuscita Marco D'Amore nella Serie tv : Ciro Di Marzio torna a Gomorra. Marco D'Amore infatti non ha abbandonato per sempre la serie che lo ha reso famoso, ma da personaggio protagonista diventa regista della prossima stagione. Gomorra, ...

Serie tv di aprile - ecco i titoli in uscita questo mese - : Andiamo a vedere quali sono i titoli già annunciati e più attesi del palinsesto che le grandi reti televisive e streaming si preparano a lanciare. aprile ricco di titoli interessanti. Serie tv in ...

Recuperi Serie A - ecco tutte le pagelle : blitz Fiorentina : Recuperi Serie A, ecco tutte le pagelle – Si sono conclusi i Recuperi validi per la giornata del campionato di Serie A. blitz della Fiorentina in onore di Davide Astori, Udinese sempre più in crisi e Oddo sulla graticola, in gol Veretout sul calcio di rigore mentre nella ripresa Simeone chiude definitivamente i conti. Medeiros regala tre punti al Genoa di Ballardini contro il Cagliari, apre Lapadula, pareggio di Barella, poi la rete del ...

Serie A2 Femminile : Il Club Italia CRAI resta a secco contro Brescia : La cronaca: Pubblico delle grandi occasioni al Centro Pavesi, con una folta rappresentanza di tifosi provenienti dalla vicina Brescia. In tribuna anche il presidente della Federazione Italiana ...

Serie A - arbitri recuperi / Milan Inter a Di Bello : ecco tutte le designazioni : Serie A, arbitri recuperi : Milan Inter sarà diretta da Di Bello di Brindisi, andiamo a vedere tutte le designazioni per le gare non disputate il 4 marzo per la morte di Davide Astori.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:09:00 GMT)

Stranger Things 3 - ecco il teaser della Serie culto in arrivo nel 2019 su Netflix : Stranger Things si trova davanti ad un compito arduo: riuscire ad essere all’altezza delle aspettative dei fan dopo la seconda strepitosa stagione. Stanno iniziando a emergere dettagli sulla prossima stagione della serie di successo di Netflix, tra cui diversi nuovi bocconcini usciti da un evento di PaleyFest di fine marzo. ecco qui il teaser L'articolo Stranger Things 3, ecco il teaser della serie culto in arrivo nel 2019 su Netflix ...

Ecco il valzer dei portieri : da Donarumma a Perin - in Serie A le porte sono girevoli : I portieri ancora protagonisti. Donnarumma, Meret, Mirante, Perin, Leno, Skorupski: tanti gli estremi difensori coinvolti nel valzer internazionale di calciomercato, sbloccato dal passaggio di Reina ...

Basket - Serie A-2 : Pozzecco - debutto vincente. Jesi non si ferma più : Se ne va anche la 27 a giornata di A-2 e si avvicinano sempre di più i verdetti di fine regular season. A dire il vero manca ancora il posticipo Ravenna-Treviso, in programma per Pasquetta, mentre ...

Serie A - 30^ giornata : ecco tutte le pagelle [FOTO] : 1/7 Atalanta-Udinese ...

Sky Mediaset : dallo sport alle Serie Tv - ecco l'accordo : In aggiunta ci sarà la possibilità di aggiungere il pacchetto sport con i gradi eventi sportivi in alta definizione. E IL CALCIO? Il calcio, per il momento, rimane la grande incognita in attesa che ...