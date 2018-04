Serie A | Donadoni | «Bologna | migliora la classifica»

Serie A Bologna - Donadoni ritrova Krafth e Torosidis : Bologna - Nella mattinata di oggi il Bologna si è ritrovato a Casteldebole per dare vita ad una nuova seduta di allenamento, a tre giorni dal prossimo impegno di campionato, contro il Crotone. In ...

Serie A Donadoni : «Bologna - compatto con la Roma. Gioca Santurro in porta» : BOLOGNA - "Il nostro concetto di gioco deve essere la compattezza. La Roma spesso si trova alta, dobbiamo concedere poca profondità e pochi spazi tra le linee". Parola di Roberto Donadoni , l'...

Serie A Bologna - Donadoni recupera Palacio : Bologna - Bologna al lavoro a Casteldebole dove ha svolto una seduta di allenamento con una parte di attivazione in palestra a cui è seguita una fase di esercitazioni tecnico-tattiche sul campo. ...

Serie A Bologna - Donadoni : «I fischi del pubblico fanno male» : Bologna - Il Bologna è caduto nuovamente in casa, uscendo tra i fischi del Dall'Ara. Roberto Donadoni , tecnico rossoblù, è partito dal finale per raccontare il momento che sta vivendo la sua squadra: ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Verdi pronto. Voglio più punti possibili» : Bologna - "Verdi? Sta bene. Tranne Palacio e Da Costa non ci sono problemi fisici". Parola di Roberto Donadoni , l'allenatore del Bologna , che conferma il rientro dell'attaccante, assente dai campi ...

Serie A - Donadoni «Piedi per terra. Il Bologna non è sazio» : Roberto Donadoni è felice per il successo interno: "Non siamo dei fenomeni adesso e non eravamo degli sprovveduti prima: teniamo i piedi per terra - dice a Sky Sport - I ragazzi hanno fatto una buona ...

Serie A Bologna - Donadoni su Destro : «Può fare ancora meglio» : Così Roberto Donadoni a fine gara: "Non siamo dei fenomeni adesso e non eravamo degli sprovveduti prima: teniamo i piedi per terra - dice a Sky Sport - I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, ...

Serie A Bologna - Verdi torna tra i convocati di Donadoni : Bologna - Buone notizie per i tifosi del Bologna : Simone Verdi torna tra i convocati dopo uno stop di tre settimane. L'esterno rossoblù, al centro del mercato invernale per le avanches del Napoli e ...

Serie A - Bologna-Sassuolo 2-1. Pulgar rilancia Donadoni : Il derby dell'Emilia se lo aggiudica il Bologna. Partita sofferta dai ragazzi di Donadoni, che dopo il vantaggio iniziale di Poli si sono fatti sovrastare dal Sassuolo, che pareggia con Babacar al 38' ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Tanta voglia di tornare a fare risultato» : Bologna - " Dobbiamo attaccare diversamente la palla, servono movimenti più decisi. La squadra cerca di lavorare sempre con entusiasmo. Ma c'è la convinzione che mancano i risultati: per questo ci si ...

Serie A - Bologna del futuro : il nodo è Donadoni : Bologna - Donadoni chiuderà la stagione da allenatore del Bologna . A giugno però la società tirerà le somme. Saputo - che ieri ha assistito alla prestazione pallida e assorta dei rossoblù contro il ...

Serie A Bologna - Donadoni recupera Romagnoli : Bologna - Il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole in vista del derby contro il Sassuolo. Doppia seduta per gli uomini di Donadoni: al mattino hanno lavorato prevalentemente i giocatori ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Approfittiamo delle difficoltà dell'Inter» : Bologna - "Si va a Milano convinti di cercare prestazione e risultato. Ci vuole una partita di spessore". Roberto Donadoni , l'allenatore del Bologna , non vuole fare sconti all'Inter, undici abbonato ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Fiorentina - non meritavi di vincere» : Bologna - Roberto Donadoni ha incassato una sconfitta che sente di non meritare. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium dopo l'1-2 contro la Fiorentina: "Non siamo stati bravissimi, va ...