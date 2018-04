Serie A Atalanta | Gasperini | «Punto da non sottovalutare»

Serie A Spal-Atalanta - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : FERRARA - L' Atalanta scende in campo per il riscatto e per riprendere la corsa verso la prossima edizione dell'Europa League. La Spal , invece, cerca altri punti salvezza dopo aver fermato la ...

Serie A Spal - Semplici : «Atalanta? Sarà difficile» : FERRARA - "Le notizie che arrivano dall'infermeria non sono buone: contro l' Atalanta Schiattarella non ci Sarà per una distorsione. Per i tempi di recupero bisognerà aspettare. Con lui anche ...

Serie A Spal - Semplici : «Atalanta? Subito dietro le big» : FERRARA - "Le notizie che arrivano dall'infermeria non sono buone: contro l' Atalanta Schiattarella non ci sarà per una distorsione. Per i tempi di recupero bisognerà aspettare. Con lui anche ...

Serie A - Caldara : «La Juventus? Prima l'Europa con l'Atalanta…» : BERGAMO - "La Juventus ? Spero di esserne all'altezza, ma ho ancora un mese e mezzo da spendere all' Atalanta ed è il più importante, perché raggiungere un'altra volta l'Europa League sarebbe la ...

Video/ Atalanta Sampdoria (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A - recupero 27^ giornata) : Video Atalanta Sampdoria (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita. I blucerchiati tornano a vincere e si riprendono il settimo posto in Serie A agganciando proprio la Dea(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:26:00 GMT)

Serie A - i recuperi : colpacci Sampdoria e Fiorentina - Atalanta e Udinese ko in casa : colpacci esterni di Sampdoria e Fiorentina , con vista sesto posto ed Europa League , nel recupero della 27esima giornata di campionato rinviata per la morte di Davide Astori . I blucerchiati vincono ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Demeriti nostri nei loro gol» : BERGAMO - "Abbiamo fatto una buona gara. Non tutti i giocatori erano lucidi. Abbiamo avuto anche delle opportunità per andare in rete" . Così il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , al termine della ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Commessi troppi errori» : BERGAMO - "Abbiamo fatto una buona gara. Non tutti i giocatori erano lucidi. Abbiamo avuto anche delle opportunità per andare in rete" . Così il tecnico dell' Atalanta , Gasperini , al termine della ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Atalanta? Un successo che pesa» : Una vittoria fondamentale in ottica Europa League per i blucerchiati: "Questo successo è molto pesante - ha spiegato l'allenatore Marco Giampaolo a Sky Sport - avevamo tante assenze e non era facile. ...

Probabili formazioni / Atalanta Sampdoria : quote - ultime novità live. Occhio al Papu Gomez (Serie A recupero) : Probabili formazioni Atalanta Sampdoria: quote e ultime novità live sulle mosse di Gasperini e Giampaolo, i loro titolari per il match di Bergamo (recupero Serie A)(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:00:00 GMT)

Serie A - tre recuperi alle 18.30. La Viola torna a Udine - Atalanta-Samp per l'Europa League : Oltre a Juve-Real Madrid e Siviglia-Bayern Monaco, quest'oggi verranno disputate tre gare del 27esimo turno del campionato italiano, rinviate un mese fa a causa della scomparsa di Davide Astori. ...

Recupero Serie A - le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria - Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina : Recupero Serie A, LE probabili formazioni- Squadre in campo per il Recupero dei match rinviati dopo la tragedia Astori. Sfida per l”Europa tra Atalanta e Sampdoria. Sfida che profuma di salvezza tra Genoa e Cagliari, con i sardi risucchiati nella zona calda della classifica dopo la sconfitta interna contro il Torino. Oggi sarà al volta […] L'articolo Recupero Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e ...

Probabili formazioni/ Atalanta Sampdoria : quote e ultime novità live (Serie A recupero) : Probabili formazioni Atalanta Sampdoria: quote e ultime novità live sulle mosse di Gasperini e Giampaolo, i loro titolari per il match di Bergamo (recupero Serie A)(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 04:44:00 GMT)

Serie A Atalanta - Gasperini : «Tre passi verso l'Europa» : BERGAMO - "Abbiamo fatto tre punti importanti per l'Europa, era una partita difficile contro una squadra in difficoltà. Ma non semplice da battere, come abbiamo visto " . Così il tecnico dell' ...