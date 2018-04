Serena Rossi sarà la grande protagonista della prossima fiction Rai dedicata a Mia Martini

Serena Rossi sarà Mia Martini in una fiction biopic : Serena Rossi imita Mia Martini a Tale e Quale Show Serena Rossi vestirà i panni di Mia Martini. E non ci riferiamo ad una nuova imitazione di Tale e Quale Show, benché qualche anno fa la cantante ed attrice napoletana commosse i giudici del talent di Rai 1, con una sorprendente performance di Almeno Tu nell’Universo. La Rossi porterà in scena Mimì in un film per la tv prodotto da Casanova, che dovrebbe arrivare sul set già il mese ...

Serena Rossi sogna il Festival di Sanremo dopo Da qui a un anno : Festival di Sanremo 2018: ci sarà Serena Rossi alla conduzione? Reduce dal successo del nuovo programma di Real Time, Da qui a un anno, Serena Rossi non ha nascosto di avere grandi progetti e aspettative. Sulle pagine del settimanale Oggi, la conduttrice partenopea ha ammesso che il suo sogno nel cassetto sarebbe arrivare al Festival di Sanremo: “Ne fanno uno all’anno. Chissà magari in futuro”. L’attrice ...

Serena Rossi : "Nozze con Davide Devenuto? Ci consideriamo già sposati" : Serena Rossi, padrona di casa di Da qui a un anno, in onda stasera, su Real Time, al settimanale Spy, ha confessato di essere molto felice per il suo momento d'oro dal punto di vista professionale. A partire dalla pRossima settimana, infatti, potrebbe essere coinvolta in diversi progetti tv per il piccolo schermo: dalla fiction su Mia Martini alla conduzione dell'Eurovision Song Contest 2018 accanto a Federico Russo, al ritorno in pianta ...

Da qui a un anno : il nuovo programma di Real Time condotto da Serena Rossi : Un anno di tempo per Realizzare un sogno. E' questa la scommessa dei protagonisti del nuovo show di Real Time.

La commozione dell'attore Davide Devenuto durante la premiazione di Serena Rossi Video : Mercoledì 21 marzo, primo giorno della primavera, è stata trasmessa su Rai Uno la premiazione [Video] del #David di Donatello, che ha visto protagonista l'attrice Serena Rossi. Quest'ultima ha vinto un premio importante per quanto riguarda la categoria Bang Bang, insieme ad altri compagni di viaggio: l'attrice napoletana ha fatto una dedica speciale. Bisogna sottolineare che Serena Rossi ha dedicato il suo premio al marito Davide Devenuto e al ...

Claudia Gerini - Paola Cortellesi - Monica Bellucci - Serena Rossi e tante altre : il David di Donatello è femmina : Claudia Gerini, Monica Bellucci, Diane Keaton, Jasmine Trinca, Stefania Sandrelli… il 62° David di Donatello, condotto da Carlo Conti e trasmesso su Rai 1, premia le donne del cinema. Che ...