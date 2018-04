SELVAGGIA LUCARELLI Dalle polemiche con Raoul Bova all' affondo di Silvia Provvedi

Akash Kumar e Veera Kinnunen/ Nuova lite con SELVAGGIA Lucarelli? (Ballando con le stelle 2018) : Akash Kumar e Veera Kinnunen continuano a gareggiare a Ballando con le stelle 2018. La partecipazione del modello è pero messa in discussione dalle recenti critiche. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:49:00 GMT)

Carolyn Smith contro SELVAGGIA LUCARELLI : “Mi verrebbe voglia di urlare” : Carolyn Smith, il cancro e il suo rapporto con Selvaggia Lucarelli: “Spesso mi verrebbe voglia di urlare” Intervista da Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, Carolyn Smith ha parlato nell’ultimo numero di tante cose. Il suo stato di salute, il rapporto con i suoi colleghi a Ballando e quello, più problematico, con Selvaggia Lucarelli e […] L'articolo Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli: “Mi verrebbe voglia ...

Ballando con le Stelle - Raoul Bova attacca SELVAGGIA LUCARELLI dietro le quinte : Il dietro le quinte di Ballando con le Stelle è stato teatro di un attacco di Raoul Bova a Selvaggia Lucarelli. Un affronto duro, che la firma del Fatto non si aspettava: “Prima di entrare in studio sono passata un attimo al trucco e c’erano Bova e Rocío – ha raccontato la Lucarelli al sito davidemaggio.it – Sono uscita subito, Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l’intenzione di dirmi delle ...

SELVAGGIA LUCARELLI contro Raoul Bova : non è una persona equilibrata! : Dietro le quinte del talent show Ballando Con Le Stelle, Raoul Bova ha iniziato ad urlare ed inveire contro Selvaggia Lucarelli. Ma cosa è accaduto nel backstage che noi non sappiamo? La giornalista web spiega per filo e per segno gli avvenimenti sostenendo che l’attore non è una persona equilibrata! La quarta puntata del talent show condotto da Milly Carlucci, “Ballando Con Le Stelle” si è conclusa con una discussione al ...

SELVAGGIA LUCARELLI : "Corona faccia un esame di coscienza. Fugga da quelle compagnie" : “Fabrizio dovrebbe fare un esame di coscienza. Crederò al suo cambiamento quando non ne sentiremo più parlare e ce ne dimenticheremo”. A parlare così di Corona è Selvaggia Lucarelli, che già nelle passate settimane si era dedicata all’ex agente fotografico, in occasione della sua scarcerazione.La giornalista, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, ha puntato il dito soprattutto sul contesto nel quale si muove Fabrizio Corona, che a ...

Ballando - rissa verbale tra Raoul Bova e SELVAGGIA Lucarelli : Sarebbero volate parole grosse dietro le quinte di Ballando con le Stelle tra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli. A rivelarlo sabato sera è stato Davide Maggio che ha raccontato il retroscena su Twitter ...

Rocio - compagna di Raoul Bova - contro SELVAGGIA LUCARELLI : "Il tempo è saggio" : Prosegue sui social la lite scoppiata tra Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova dietro le quinte di "Ballando con le Stelle". E a dire la sua...

SELVAGGIA LUCARELLI confessa : 'Il 4 marzo ho votato M5s. E su Matteo Renzi...' : Selvaggia, inoltre, sui social ha recentemente raccontato della 'conversione' di suo padre alle Cinque Stelle, rivelandone la rinata passione politica che, evidentemente, ha spinto anche lei a simile ...

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Pagelle : Raoul Bova - lite furiosa con SELVAGGIA LUCARELLI (quarta puntata) : A BALLANDO con le STELLE, Nathalie Guetta dà il meglio di sé. Perdono punti i "primi della classe" Cesare Bocci e Gessica Notaro; stabile Giovanni Ciacci.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 18:37:00 GMT)

RISSA RAOUL BOVA SELVAGGIA LUCARELLI/ Ballando con le stelle : "Intimidazioni fisiche..." : RISSA RAOUL BOVA SELVAGGIA LUCARELLI a Ballando con le stelle? Il mistero del dietro le quinte. Probabile screzio fra i due durante la puntata di ieri sera del programma Rai(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 16:33:00 GMT)

AKASH KUMAR VS SELVAGGIA LUCARELLI E LA BRUZZONE - BALLANDO CON LE STELLE/ L'opinionista : "Sei un paravento" : AKASH KUMAR contro SELVAGGIA LUCARELLI a BALLANDO con le STELLE: video. Prima chiede scusa e poi attacca la giurata: “Ma chi è? Neppure la saluto”. Le ultime notizie (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 14:38:00 GMT)