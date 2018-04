Sebastian Vettel | GP Bahrein 2018 | “La vettura risponde alla grande | ho centrato una pole

F1 - GP Bahrein 2018 : I BOLIDI ROSSI del deserto! Prima fila Ferrari - pole position di Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel centra la pole position numero 51 in carriera grazie ad un ultimo giro veramente perfetto nel quale è andato ad abbattere il muro dell’1:28 sul tracciato di Sakhir. Il tedesco della Ferrari, infatti, ferma le lancette su uno strepitoso 1:27.958 andando a superare il compagno di scuderia Kimi Raikkonen, proprio in extremis, per appena 143 millesimi. Una Prima fila tutta rossa, dunque, domani nel Gran Premio del Bahrein di ...

F1 - Griglia di partenza GP Bahrein 2018 : risultato e classifica. Sebastian Vettel in pole position - doppietta Ferrari! Hamilton nono : Sebastian Vettel scatterà in pole position nel GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Qualifiche da sogno del tedesco che scatterà davanti a tutti in una memorabile prima fila tutta Ferrari grazie al secondo posto di Kimi Raikkonen (ultima volta in Ungheria nel 2017). Lewis Hamilton è soltanto quarto e dovrà così scattare in nona posizione a causa della penalizzazione inflitta per la sostituzione del cambio. Terzo Bottas, quarto ...

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere 3. Kimi Raikkonen ancora primo! Dietro le due Red Bull - Sebastian Vettel quinto : È un Kimi Raikkonen davvero in forma quello che ha cominciato questa stagione. Nelle prove libere 3 del GP del Bahrein, il finlandese si è confermato il più veloce in pista, piazzandosi davanti a tutti con il tempo di 1’29″868. Il pilota della Ferrari è stato l’unico ad avvicinare il miglior tempo di ieri (1’29″817), fatto segnare da lui stesso nelle FP2, proponendosi per il ruolo di protagonista assoluto in vista ...

Sebastian Vettel - GP Bahrein 2018 : “Siamo più veloci degli altri ma non traggo conclusioni. Possiamo migliorare” : Sebastian Vettel può ritenersi soddisfatto al termine delle prove libere 2 del GP del Bahrain, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari, reduce dalla vittoria in Australia, ha chiuso in seconda posizione ad appena 11 millesimi dal compagno di squadra Kimi Raikkonen. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai media: “In Australia ci siamo ritrovati un po’ indietro, quindi qui abbiamo provato alcune cose, ...

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere 2. Ferrari davanti a tutti : Kimi Raikkonen precede Sebastian Vettel. Lewis Hamilton è quarto : C’è la Ferrari davanti a tutti al termine delle prove libere 2 del GP del Bahrein. Il più veloce dei due piloti della Rossa è stato Kimi Raikkonen, che ha stampato un convincente 1’29″817, abbassando quindi notevolmente il limite imposto al mattino da Daniel Ricciardo (1’31?060). Sebastian Vettel è vicinissimo, separato dal compagno di squadra di soli 11 millesimi, confermando le ottime impressioni lasciate dalla sessione ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Miglior tempo di Daniel Ricciardo - Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ok con le Ferrari : Iniziato il lungo weekend di Sakhir dove si disputa il GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Si è partiti con le prove libere 1 che ci hanno consegnato le prime importanti indicazioni in vista delle fasi più calde del fine settimana. Daniel Ricciardo ha fatto registrare il nuovo record della pista (1:31.060) su gomme soft: prova di forza da parte dell’australiano della Red Bull, tre decimi meglio di Valtteri ...

F1 Sebastian Vettel - GP Bahrein 2018 : “Siamo più indietro rispetto all’anno scorso. La macchina però ha un potenziale superiore” : Non si nasconde dietro un dito Sebastian Vettel nell’appuntamento con la stampa alla vigilia del weekend del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco, pilota della Ferrari, vittorioso in Australia, ha analizzato la situazione affermando con estrema chiarezza che il favorito per questo round è Lewis Hamilton (Mercedes), dopo quanto è emerso a Melbourne: “Se si guarda al ritmo nelle prove e nella prima ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Sebastian Vettel vs Lewis Hamilton - la guerra psicologica è già iniziata. In palio il quinto Mondiale… : “Stavo aspettando di fare un buon giro per toglierti il sorriso dalla faccia“. Furono queste le parole di Lewis Hamilton nella conferenza stampa di Melbourne (Australia), dopo che il campione del mondo della Mercedes siglò la pole position del primo weekend del Mondiale 2018 di Formula Uno. Un crono spaziale con distacchi importanti nei confronti di Kimi Raikkonen e del tedesco. La guerra psicologica ebbe un’impennata quando ...

F1 - i precedenti di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen nel GP del Bahrein. Sakhir è un tracciato favorevole per i due ferraristi : Gran Premio del Bahrein di Sakhir, segni particolari, provincia di Maranello? No, la pista mediorientale non è stata trasferita nella pianura emiliana, ma si può tranquillamente dire che, numeri alla mano, sia una delle più favorevoli sia per la Ferrari che per i suoi due piloti. Andiamo, quindi, ad analizzare i numeri di questo Gran Premio che si è disputato 13 volte negli ultimi 14 anni (l’edizione 2011 venne cancellata per i tumulti nel ...

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP del Bahrein. Un lungo digiuno spezzato lo scorso anno da Sebastian Vettel : Secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018, a Sakhir, nel deserto del Bahrein. Un tracciato entrato a far parte del circus nel 2004, che in ben due occasioni (2006 e 2010) ha inaugurato la stagione. La Ferrari si presenta forte della vittoria di Sebastian Vettel a Melbourne: andiamo a vedere i precedenti della Rossa in Bahrein. Vettel-Ferrari, un binomio vincente. Proprio l’anno scorso, infatti, Seb trionfò a Sakhir. Una vittoria ...

F1 - GP Australia 2018 : Mercedes beffata dal software. “Pensavamo di avere più margine su Sebastian Vettel” : Prosegue la scia lasciata dall’esito del GP d’Australia. La Mercedes sembrava poter essere la dominatrice assoluta del weekend, specie dopo la fantastica pole di Lewis Hamilton al sabato, ma in gara la Ferrari e Sebastian Vettel sono riusciti a sorprendere il team campione del mondo con una strategia perfetta. Il sorpasso confezionato dal tedesco grazie alla sosta ai box in regime di Virtual Safety Car non è andato giù alla scuderia ...

F1 - GP Australia 2018; la risposta da signore di Sebastian Vettel all’arrogante Lewis Hamilton. Per togliere quel sorrisetto dalla faccia… : “Volevo fare un gran giro per toglierti quel sorrisetto dalla faccia“. Lewis Hamilton aveva risposto così a Sebastian Vettel durante la conferenza stampa del sabato: il Campione del Mondo aveva dominato le qualifiche del GP di Australia conquistando una pole position stratosferica davanti alle due Ferrari. Una battuta di cattivo gusto da parte del britannico che ha schernito così il suo acerrimo avversario accendendo una rivalità che ...