Sea of Thieves - sotto sotto - è un gioco di ruolo con carta e penna - articolo : In questi ultimi giorni ho giocato parecchio a Sea of Thieves e la sensazione è quella che si prova quando ci si imbarca in una nuova ed emozionante relazione, senza riuscirsi a capacitare del perché i propri amici non sono contenti per noi come avremmo desiderato. Un'inebriante combinazione d'incredibile entusiasmo frammisto a quella leggera sensazione di essere ridicoli. Intendiamoci, non è una condizione che mi preoccupa, visto che sto ...

Sea of Thieves : la roadmap dei nuovi contenuti sarà svelata la prossima settimana : Nella serata di ieri, Rare ha pubblicato un documento che vuole fare il punto sulle modifiche già apportate e le novità presto in arrivo per Sea of Thieves, il titolo piratesco dello studio britannico uscito da poco più di due settimane su PC e Xbox One.Il testo diffuso dagli sviluppatori ha il preciso scopo di rispondere al feedback dell'utenza e vuole dare un seguito alle richieste più frequenti mosse dai giocatori. Rare svela di voler ...

Aggiornamento Sea of Thieves risolve i problemi con il respawn e altro : Sin dal lancio, Sea of Thieves ha presentato alcuni, piccoli problemi che il ream di sviluppo sta pian piano risolvendo tramite la pubblicazione di aggiornamenti, patch e update. Un problema noto, ultimamente era legato alla distanza di respawn delle navi e ad altri elementi. Un nuovo Aggiornamento è adesso disponibile, la patch 1.02, con i ragazzi di Rare che hanno sistemato alcune magagne. Pubblicata nel forum ufficiale di Sea of Thieves, la ...

Sea of Thieves : l'update 1.02 modifica il respawn delle navi e corregge i bug più frequenti : Dopo la patch della settimana scorsa, Sea of Thieves torna ad aggiornarsi con l'update 1.02, che come il precedente va ad intervenire sugli aspetti più discussi della community e sistema un buon quantitativo di bug che affliggevano il titolo piratesco di Rare uscito due settimane fa.Come riporta Gameranx, la novità forse più importante dell'aggiornamento riguarda il respawn delle navi, che una volta affondate comparivano molto vicino al luogo ...

Registrato un nuovo record per il numero di casse su una nave in Sea of Thieves : ... video e streaming. Durante il fine settimana è stato pubblicato un nuovo record su Twitter , in cui in un'immagine si sono registrate ben 161 casse e il pirata in questione è riuscito a tenerli per ...

Sea of Thieves : Rare parla dei nuovi contenuti in arrivo nei prossimi mesi : Sono passate ormai due settimane dal lancio di Sea of Thieves, e sono sempre di più i giocatori che chiedono a gran voce maggiore chiarezza sul futuro del titolo piratesco sviluppato da Rare. Se vi fosse capitato di seguire le polemiche che sono fioccate in seguito all'uscita del gioco saprete che una buona parte della community lamenta una generale mancanza di contenuti, e il team di sviluppo non ha ancora rivelato una roadmap accurata delle ...

Classifica di vendite italiana : Ni No Kuni II : Il Destino di un Regno in vetta e Sea of Thieves fuori dalla top 10 : AESVI ha condiviso le nuove classifiche di vendita italiane riguardanti la settimana 12 del 2018, ovvero quella che va dal 19 al 25 marzo. Si tratta di sette giorni sicuramente interessanti dato che hanno visto il lancio di titoli di un certo rilievo come Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno, Sea of Thieves e A Way Out.Mentre Ni No Kuni II e A Way Out possono gioire perché hanno raggiunto rispettivamente il primo e il terzo posto tra i titoli ...

Sea of Thieves è un gioco frainteso che rischia di affondare prima di salpare - editoriale : Sapete cosa abbiamo in comune io e Guybrush Threepwood? Entrambi avevamo nel cassetto il sogno di diventare temibili pirati. Se il protagonista di Monkey Island è riuscito nel suo intento, io e tante altre persone abbiamo dovuto aspettare il rilascio di Sea of Thieves per poter dar sfogo alle nostre aspirazioni. Dopo anni di attesa e parecchi assaggi in fase beta di ciò che sarebbe potuto divenire il coronamento delle mie fantasie (e quelle di ...

Vi presentiamo il primo Pirata Leggendario di Sea of Thieves : Mentre Microsoft celebra i risultati di Sea of Thieves (non perdetevi la nostra guida) in quanto nuova IP venduta più velocemente nella storia di Xbox One e continuano le discussioni sui contenuti del titolo Rare, arriva una notizia davvero importante: abbiamo il primo Pirata Leggendario del gioco.La notizia riportata da Eurogamer.net ha per protagonista uno streamer di Twitch, Prod1gyX, che, anche grazie all'aiuto dei fan che in pratica ...

Sea of Thieves : a una settimana dal lancio cominciano a proliferare i cheater : Nonostante Sea of Thieves basi la sua esperienza più sull'esplorazione e sulla collaborazione tra pirati piuttosto che sulla competizione tra questi, sembra che il fenomeno dei cheater stia dilagano nei server del gioco. Il titolo piratesco di Rare si basa su un open world dove è possibile imbattersi in pirati nemici in ogni momento, e sembra che alcuni giocatori stiano utilizzando del software malevolo per ottenere un considerevole vantaggio ...

Sea of Thieves diventa il titolo Microsoft first-party più scaricato su Windows 10 : Non sono passati nemmeno dieci giorni dal suo lancio che Sea of Thieves registra il suo primo grande record e traguardo dopo l’obiettivo del milione di giocatori attivi. Secondo gli ultimi dati ufficiali, Sea of Thieves ha appena superato i 2 milioni di giocatori diventando automaticamente il titolo Microsoft first-party più scaricato su Windows 10 con oltre 100.000 giocatori che l’hanno acquistato direttamente al day-one e 400.000 ...

Sea of Thieves - I Forti degli scheletri : i dettagli e i consigli per affrontare i raid : ... CinnamonBeard, BronzeBeard, AvocadoBeard e altri Sea of Thieves: cosa sono i Forti degli scheletri e le nuvole a forma di scheletro Mentre esplorerete il mondo di Sea of Thieves molto probabilmente ...

Problemi risolti per Sea of Thieves al 28 marzo - sbloccato il Game Pass dopo l’update : Nelle ultime ore i giocatori di Sea of Thieves hanno riscontrato alcuni Problemi di accesso per giocare la nuova esclusiva Microsoft per Xbox One e PC. I ragazzi di Rare avevano pubblicato un aggiornamento nella giornata di ieri, martedì 27 marzo, una patch piuttosto corposa che avrebbe dovuto correggere una serie di errori emersi durante i primi giorni di lancio. L'update, però, ha finito con il bloccare l'utenza, che non ha potuto neanche ...

Sea of Thieves si aggiorna con una patch di 19 GB : Mentre molti attendono di tornare online in Sea of Thieves, a causa della manutenzione ai server che dovrebbe concludersi entro le 15:00, RARE rilascia una nuova e corposa patch del peso di ben 19 GB su Xbox One e 9GB su PC. Sea of Thieves salpa con una nuova patch Di seguito le migliorie apportate con la suddetta patch e la motivazione che si cela dietro i 19GB su Xbox One e 9GB su PC: Prima di tutto ci teniamo a chiarire che il ...