Scoperti 50 nuovi disegni Nazca grazie ai droni : Erano rimasti sepolti nella sabbia, alcuni per più di 2.500 anni: sono 50 disegni simili a quelli celebri di Nazca, rinvenuti nel Perù meridionale con l’aiuto dei droni. Ne dà notizia la rivista National Geographic. Alla scoperta hanno partecipato anche cittadini appassionati di scienza, che hanno prestato alla ricerca parte del loro tempo analizzando le immagini satellitari dell’area del Perù, nell’ambito del progetto ...

Scoperti 15 nuovi esopianeti. Uno è una super Terra - forse abitabile : Illustrazione concettuale (Foto: Tokyo Institute of Technology) In arrivo nuovi pianeti: gli scienziati hanno individuato 15 altri esopianeti vicini al Sistema solare – ma esterni – che orbitano intorno a stelle nane, in particolare nane rosse. Fra questi, vi sarebbe anche un mondo simile ad una Terra gigante, che potrebbe contenere acqua nella forma liquida. A scoprire questi esopianeti è un gruppo di ricerca del Tokyo Institute of Technology, ...

Astronomia - Scoperti 15 nuovi esopianeti intorno a sistemi di nane rosse : uno di essi potrebbe ospitare la vita : Gli scienziati hanno riferito l’esistenza di 15 nuovi esopianeti, inclusa una Super-Terra che potrebbe avere acqua liquida, che orbitano intorno a piccole stelle fredde vicino al nostro sistema solare. Queste stelle, conosciute come nane rosse, sono di enorme interesse per gli studi della formazione ed evoluzione planetaria. Un team di ricerca guidato da Teruyuki Hirano del Dipartimento di Scienze della Terra e Planetarie del Tokyo Institute of ...

Fifa 18 : Scoperti due nuovi glitch? Ecco i video! : Settimane da dimenticare questa probabilmente per gli sviluppatori di Fifa 18: dopo le critiche per l’assurda soluzione temporanea del “no loss glitch” su Xbox che fa perdere la partita ai giocatori anche quando, inavvertitamente premono il pulsante menù del controller, senza però risolvere alla radice il problema, e dopo le critiche di numerosi pro-player, fra cui […] L'articolo Fifa 18: scoperti due ...

Farmaci : Scoperti nuovi antibiotici grazie allo studio del suolo : Un team della Rockefeller University di New York, che ha pubblicato i risultati dei propri studi su “Nature Microbiology“, ha scoperto una nuova famiglia di antibiotici, grazie allo studio di campioni di suolo. I composti naturali potrebbero essere utilizzati per combattere le infezioni difficili da trattare. nuovi test mostrano che alcune sostanze, chiamate malacidine, annientano diverse infezioni batteriche che sono diventate ...

