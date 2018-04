Scienza | cuore e immaginazione a servizio dello sviluppo scientifico

Contrordine : gli Omega-3 non hanno alcuna azione protettiva per il cuore - lo dice la Scienza - : Dietro front: gli integratori di grassi omega 3 , quelli ad esempio abbondanti nel pesce grasso come il salmone, non hanno alcuna funzione protettiva per il cuore come sembravano suggerire alcune ...

I grassi Omega-3 non hanno alcuna azione protettiva per il cuore (lo dice la Scienza) : Dietro front: gli integratori di grassi omega 3 (quelli ad esempio abbondanti nel pesce grasso come il salmone) non hanno alcuna funzione protettiva per il cuore come sembravano suggerire alcune ricerche passate. La loro assunzione non riduce né il rischio di morte per eventi cardiovascolari, né il rischio di andare incontro a uno di questi eventi (anche se dall'esito non fatale).È la sentenza che giunge da un'ampia ...