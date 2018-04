Sci velocità | Simone Origone e Valentina Greggio in trionfo | conquistata la Coppa del

Sci - Simone Origone vince Cdm velocità : ANSA , AOSTA , 7 APR Il valdostano Simone Origone haconquistato oggi la sua decima Coppa del mondo di sci divelocità a Grandvalira, sui Pirenei di Andorra. L'uomo jet diAyas , Aosta, ha prevalso sul rivale austriaco Manuel Kramer. Idue erano appaiati nella classifica fino a ieri, quando ...

Canoa velocità - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 : Carlo Tacchini e la canadese in creScita esponenziale : Deve fare soltanto un piccolo passo in avanti nella stagione di gare che sta per iniziare: Carlo Tacchini nel 2017 ha conquistato due medaglie di legno agli Europei ed ai Mondiali senior di Canoa velocità nella specialità olimpica del C1 1000 metri. Il 22enne poliziotto verbanese si sta avvicinando anno dopo anno ai mostri sacri della disciplina. L’obiettivo del 2018 sarà proprio questo: cercare di raggiungere il tedesco Sebastian Brendel ed il ...

TOSCANA - SciA LUMINOSA IN CIELO NELLA NOTTE/ Video - pioggia di segnalazioni : "palla bianca a grande velocità" : TOSCANA, SCIA LUMINOSA in CIELO NELLA NOTTE: dai social network arrivano decine di segnalazioni da Lucca, ma la paura invade anche Latina poco dopo e scatta così un vero e proprio allarme.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:02:00 GMT)

Sci di velocità : Simone Origone secondo a Idre Fjall : E' l'austriaco Manuel Kramer a far sua, di un autentico soffio su Simone Origone, gara #1 di Idre Fjall , Svezia, , penultima sede di tappa della Coppa del Mondo di Sci di velocità. Simone Origone , Sc Azzurri del Cervino, fa registrare la punta massima di velocità in 176,790 km/h, ma meglio di lui, per pochissimo, fa l'austriaco Manuel Kramer , 176,930, ...

Sci velocità - Valentina 21 bellezze : Valentina Greggio allunga la propria striscia di imbattibilità nella Coppa del mondo femminile di sci velocità assicurandosi il ventunesimo successo consecutivo sulla pista di Sun Peaks. La ventisettenne verbanese, vincitrice da tre stagioni della sfera di cristallo, ha ...

Sci di velocità : Greggio imbattibile - Origone e Kramer comandano la classifica maschile : ROMA - Valentina Greggio allunga la propria striscia di imbattibilità nella Coppa del Mondo femminile di sci velocità assicurandosi il ventunesimo successo consecutivo sulla pista di Sun Peaks, in ...

Una Maserati Levante traScina lo snowboarder - è record di velocità – FOTO : A 150 orari su una tavola, “trascinato” da una Maserati Levante. E’ quanto ha fatto Jamie Barrow, lo snowboarder inglese più veloce di tutti i tempi sul lago ghiacciato di St.Moritz, stabilendo il nuovo (quello vecchio apparteneva sempre a lui) record di velocità al traino di un veicolo: 149,65 km/h, ovvero la media tra il tragitto di andata (151,57 km/h) e quello di ritorno (147,72 km/h). Tragitto di 400 metri a lato, ...

Il lato oscuro dell’Italia dello Sci : la velocità alla resa dei conti : Dopo il flop olimpico è già l’ora dei processi. Gli uomini-jet dello sci azzurro non decollano più. La velocità maschile esce con le ossa ammaccate dalla Corea del Sud. Zero medaglie, come ai Mondiali di St-Moritz dello scorso febbraio e a quelli di Beaver Creek del 2015. Siamo alle solite. Qui dobbiamo accontentarci del quarto posto in discesa e d...

Sci velocità - Coppa del mondo : continua l'accoppiata vincente di Greggio e Simone Origone : Greggio/Simone Origone, continua l'accoppiata vincente: Salla è ai loro piedi Diciannovesimo successo consecutivo sul circuito di Coppa del mondo di sci velocità per Valentina Greggio. La campionessa verbanese, dominatrice da tre anni della specialità, si è imposta anche nella terza tappa stagionale sulla pista finlandese di Salla, dove ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli obiettivi dell’Italia gara per gara. Ambizioni importanti per la velocità maschile - Sofia Goggia e Federica Brignone : Si contano le ore prima dell’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Tra le discipline più attese c’è senza dubbio lo sci alpino, che vivrà le sue gare tra lo Jeongseon Alpine Centre, sede delle prove veloci, e lo Yongpyong Resort, dove si svolgeranno quelle tecniche. I migliori sciatori del mondo si sfideranno alla ricerca della gloria olimpica e tra questi anche gli azzurri. Andiamo a vedere le Ambizioni ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin sfida la leggenda. L’americana sogna l’oro in almeno tre gare… E nella velocità… : Mikaela Shiffrin è uno dei personaggi più attesi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la stella indiscussa dello sci alpino che vuole tornare negli USA con un forziere di ori. La stella di Vail è indubbiamente la grande stella di questo sport e sta riscrivendo i record della sua specialità, un Cannibale del Circo Bianco che si presenterà sulle nevi sudcoreane con l’obiettivo di vincere davvero tutto. A soli 21 anni ha già vinto 41 ...

Sci velocità - Coppa del Mondo 2018 : ancora un trionfo per Valentina Greggio a Vars : Non si ferma mai Valentina Greggio nella Coppa del Mondo di sci velocità. ancora un trionfo per lei nella seconda gara di Coppa del Mondo sulla pista di Vars, in Francia. La verbanese ha conquistato il 18° successo consecutivo realizzando la velocità di 211,516 km/h precedendo la francese Clelia Martinez (202,931 km/h ) e la svedese Britta Backlund (200,445 km/h). Una vittoria che, però, considerando le impressioni dell’atleta non è stato ...

Sci velocità : Origone replica posio ma sul gradino più basso : Ancora un trionfo per Valentina Greggio nella seconda gara di Coppa del mondo sulla pista di Vars, in Francia. La verbanese ha conquistato il diciuottesimo successo consecutivo sul circuito ...

Sci velocità - Coppa del Mondo 2018 – L’Italia domina a Vars : Simone Origone e Valentina Greggio vincono la prima tappa! : L’Italia detta subito legge nella Coppa del Mondo 2018 di sci velocità. Gli azzurri hanno dominato la prima tappa della competizione itinerante grazie a Valentina Greggio e Simone Origone che hanno trionfato a Vars (Francia). Il 38enne valdostano, tornato dopo un’operazione chirurgica al ginocchio destro, ha vinto volando alla velocità di 208,333 km/h: sconfitti l’austriaco Manuel Kramer (207,135 km/h) e il francese Bastien ...