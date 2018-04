Schianto in Canada | morti 14 baby campioni di hockey

Canada - scontro tra auto e pullman : 14 giocatori di hockey morti nello Schianto : scontro fatale in Canada tra una macchina e un bus: muoiono 14 giocatori di una squadra di hockey giovanile. Per i restanti 14 passeggeri del pullman le condizioni restano critiche.Continua a leggere

