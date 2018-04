Santarcangelo | Il 5 per mille dell' Irpef al Comune per contrastare le nuove povertà

DIRETTA / Vicenza-Santarcangelo (risultato finale 1-2) : colpo salvezza per i romagnoli! : DIRETTA Vicenza-Santarcangelo: risultato finale 1-2. Grande vittoria esterna per i romagnoli, che arriva in rimonta: la salvezza nel girone B della Serie C è adesso molto più vicina(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:13:00 GMT)