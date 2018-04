Sandra Oh torna a parlare di Grey’s Anatomy e del contratto di Ellen Pompeo dopo il

optimaitalia

(Di sabato 7 aprile 2018) Ci sono cose che non cambiano mai proprio come il fatto che per gran parte del pubblicoOh sia ancora l'amata Cristina Yang di Grey's. Per l'attrice non è più così ormai da quattro anni e da allora sono stati tanti i ruoli passati per le sue mani non ultimo quello in Killing Eve.La nuova serie targata BBC America debutterà proprio domani, domenica 8 aprile, con il primo degli otto episodi che compongono la prima stagione, ma ha già ottenuto il rinnovo per una seconda.Oh ama questo show e la possibilità che le ha dato non solo perre protagonista in tv ma anche quella di stuzzicare la sua fantasia come attrice e telespettatrice: "Sono stata dieci anni in trincea, adesso amo questa nuova formula "limitata".La nostra Cristina Yang si racconta in una lunga intervista a Variety in cui non solo ha avuto modo didella nuova serie che la vede ...