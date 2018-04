San Donato Milanese | domato l’incendio | “in corso le ultime operazioni” VIDEO

Incendio San Donato - pompieri ancora al lavoro : la vittima era un vigile volontario : La Vigna aveva 48 anni, era originario di Campobasso ma da anni era residente a MIlano. Sul posto sono ancora al lavoro 10 squadre dei Vigili del Fuoco per...

Trapianti : Zaia - Veneto al top nazionale - con orgoglio grazie a Sanitari e donatori : Venezia, 5 apr. (AdnKronos) – ‘Con orgoglio, semplicemente grazie ai sanitari e ai donatori veneti. Senza la loro professionalità e generosità non avremmo potuto mettere in piedi una macchina salvavita di questa entità”. Con queste parole, il Presidente della Regione, Luca Zaia, commenta gli esiti del report nazionale Trapianti 2017, diffuso oggi dal Ministero della Salute, che pone in evidenza le eccellenze del Sistema ...

Bologna - nuovi mercati in città : arrivano le bancarelle al Pratello e in San Donato : Bologna - Non solo piazza dei Colori. Anche via del Pratello e via San Donato avranno a breve un proprio mercato nuovo di zecca. A Palazzo d'Accursio si sta lavorando per regalare alternativi spazi di ...

"Petite messe solennelle" domenica in San Donato a Demonte : domenica 25 marzo, alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Donato in Demonte, in provincia di Cuneo, si terrà il concerto di apertura della stagione culturale 2018 dell'associazione Amici di Demonte.

Una Casa del donatore di Sangue nella palazzina ex Q8 alla Foce : Genova - Fidas Genova e Avis comunale di Genova uniscono le forze per dare vita ad un progetto unico in Italia: una Casa del donatore destinata a tutti i donatori di sangue presenti sul territorio ...

Eco-Fibroscan di ultima generazione donato all'Ospedale di AlesSandria dalla Fondazione 'Uspidalet'. E' l'unico in Italia : Un Eco-Fibroscan di ultimissima generazione, unico esemplare nel suo genere in Italia , è a disposizione di tutti i pazienti dell' Ospedale di Alessandria affetti da patologie epatiche croniche . ...