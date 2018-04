Sampdoria | Ferrero osceno in tv La palla? È come la donna

Sampdoria : Ferrero difende gli arbitri : “Ho appreso con sgomento, incredulita’, rabbia e timore delle minacce ai vertici degli arbitri italiani, Nicchi e Rizzoli. Loro e tutti i direttori di gara, dagli internazionali a quelli che tengono in vita il Calcio nei campetti di provincia, hanno la mia piu’ sincera solidarieta’”. Massimo Ferrero presidente della Sampdoria al telefono con l’Ansa si schiera senza se e senza ma con gli arbitri italiani, ...

Serie A Sampdoria - Ferrero : «La responsabilità oggettiva va tolta» : ROMA - "Abbiamo intenzione di mettere in piedi un tavolo di lavoro per poi discutere con il nuovo Governo. Devono capire che, come club, non siamo responsabili se un delinquente entra allo stadio. La ...

Calciomercato Sampdoria - voci su un ritorno a sorpresa e Ferrero parla di Torreira : Calciomercato Sampdoria – In casa Sampdoria si pensa al campionato con l’obiettivo di concludere la stagione in modo positivo ma occhio anche al futuro con importanti novità. voci su un possibile ritorno in blucerchiato di Muriel, intervista del colombiano ai microfoni di Fox Sports: “Il Ferrero che voi vedete in tv non è nemmeno il 10% della persona che è. E’ un grandissimo uomo. Gli voglio bene, ha un grande cuore e nella sua ...

Sampdoria - Ferrero : “basta responsabilità oggettiva” : “Abbiamo intenzione di mettere in piedi un tavolo di lavoro per poi discutere con il nuovo Governo. Devono capire che, come club, non siamo responsabili se un delinquente entra allo stadio. La responsabilità oggettiva va tolta”. Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, uscendo dall’Assemblea della Lega di Serie A, a Roma. “Abbiamo avuto un importante incontro con il capo della polizia, anche sul tema ...

Sampdoria - Ferrero pensa a un mini ritiro tra Chievo e Atalanta : La Samp ha parecchi pezzi pregiati sparsi in giro per il mondo con le varie nazionali, basti pensare ad esempio a Torreira e Ramirez, oppure a Zapata. Considerando anche i tre impegni in 7 giorni - ...

Sampdoria : faccia a faccia Ferrero-Giampaolo : Patto per l’Europa in casa Sampdoria con l’incontro a Bogliasco tra il presidente Massimo Ferrero e l’allenatore Marco Giampaolo. Il massimo dirigente ha seguito la seduta e ha voluto dare un segnale forte alla squadra dopo le pesantissime sconfitte con Crotone e Inter. Ferrero lo aveva detto qualche giorno fa: “Giampaolo non è in discussione” e nella sua visita nel quartier generale di Bogliasco ha voluto ribadire ...

Sampdoria - Ferrero : “Giampaolo non si discute” : “Giampaolo non è in discussione e ci porterà dove il cuore vorrà”. Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è convinto che non serva “nessun processo” alla sua squadra e conferma la fiducia all’allenatore dopo la seconda sconfitta di fila in campionato, il 5-0 incassato in casa contro l’Inter, con quattro reti di Icardi. “E’ un ragazzo che viene dalla Sampdoria, noi siamo dei benefattori ...

Sampdoria in crisi - l’annuncio di Ferrero su Giampaolo : La Sampdoria non sta attraversando un buon momento, due sconfitte pesantissime nelle gare contro Crotone ed Inter, interessanti indicazioni su Giampaolo da parte di Ferrero: “Giampaolo non è in discussione, l’ho scelto io. A caldo non c’è stato alcun confronto con l’allenatore e con la squadra perché ritengo che i confronti debbano essere sempre costrutti. Troppo dure le sue dichiarazioni post-partita? Conosco l’uomo e credo di ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : 'Torreira? Non ci sono solo Inter e Napoli' : TORINO - ' Rimpianto per aver venduto Skriniar a quel prezzo vedendo le cifre del mercato? Non sono un uomo di rimpianti, non mi guardo mai indietro, sono un uomo del fare. Il calcio è femmina, è ...

Sampdoria - Ferrero : "Spalletti ha paura. Skriniar? No rimpianti - Torreira andrà dove vuole" : L'anticipo di mezzogiorno della 29ª giornata tra Samp e Inter è uno snodo per i sogni europei di Samp e Inter. Massimo Ferrero, presidente della Samp lo sa e puntualizza: "Spalletti ha detto che c'è ...

Sampdoria - Ferrero non farà parte del cast di “Ballando con le stelle” : Massimo Ferrero non prenderà parte al programma di Rai1 “Ballando con le stelle”. Il patron della Sampdoria, secondo indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, sarebbe dovuto entrare a far parte del cast del noto programma di Milly Carlucci, ma così non sarà. Ieri è stato infatti ufficializzato suddetto cast, ma Massimo Ferrero non figura tra i concorrenti del programma. Sembra dunque che Ferrero, dopo aver dato la sua disponibilità, ...

Sampdoria - niente 'Ballando con le Stelle' per Ferrero : ... popolare trasmissione di Rai 1 che affianca personaggi noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura a ballerini professionisti, pronti a sfidarsi sulla pista da ballo. L'...