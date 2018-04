: Secondo un #sondaggio Tecnè l'ipotesi di un #governo M5S-Lega è l'opzione preferita – o comunque meno sgradita – da… - you_trend : Secondo un #sondaggio Tecnè l'ipotesi di un #governo M5S-Lega è l'opzione preferita – o comunque meno sgradita – da… - marcotravaglio : COME VA A FINIRE Problema. Posto che i 5Stelle vogliono l’accordo soltanto col #Pd o con Matteo #Salvini, ma non vo… - fanpage : #Consultazioni 2018 M5S: 'Salvini deve decidere se stare con noi o riportare l'Italia indietro con Berlusconi' -

"Governo Di-Renzi, governo 5 Stelle-Pd? Mamma". Così il leader della Legacommenta l'apertura di Dial Pd per dare un governo al Paese. "Sto facendo e farò tutto il possibile per cambiare questo Paese, con coerenza, serietà e onestà, ascoltando tutti. O nasce un governo serio per ridare lavoro, sicurezza e speranza all'Italia, oppure si tornerà a votare e noi stravinciamo", aggiunge.(Di sabato 7 aprile 2018)