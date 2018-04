Salvini : governo M5S-Pd? Mamma mia... : Un governo M5S-Pd? Salvini vuole fare tutto il possibile per evitarlo. Il leader del Carroccio lo assicura all'indomani del messaggio inviato al Di Maio con la scelta di salire al Colle per le...

Salvini : "Governo serio o al voto. Di Maio col Pd? Mamma mia" - : Il segretario della Lega commenta su Facebook l'apertura del leader del M5s ai dem e auspica un esecutivo "per ridare lavoro, sicurezza e speranza all'Italia", oppure si tornerà alle urne "e noi ...

Crozza - la serata romantica di Di Maio con Salvini : “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo : Maurizio Crozza si sdoppia e veste i panni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio impegnati in una serata romantica di avances e dolcezze. Lo show di Fratelli di Crozza va in onda tutti i venerdì, in prima serata, sul Nove L'articolo Crozza, la serata romantica di Di Maio con Salvini: “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini : “Governo Di Maio-Renzi? Mamma mia...” : «Governo Di Maio-Renzi, governo 5Stelle-Pd? Mamma mia...». Reagisce così Matteo Salvini su Facebook all’ipotesi di una sponda con alcuni esponenti Dem al governo dei grillini avanzata dal leader pentastellato. «Sto facendo e farò tutto il possibile per cambiare questo Paese, con coerenza, serietà e onestà, ascoltando tutti. Una cosa è certa: o nasc...

Governo 2018 - Salvini : "M5S col Pd? Mamma mia...". E Martina su Di Maio : restano ambiguità : Il Leader leghista: "Governo serio o si torna al voto e noi stravinciamo". Martina sulle avances dei grillini: "Bene autocritica ma resta ambiguità" Ora Di Maio si aggrappa al Pd FOCUS Partiti ...

Salvini : «Governo M5S-Pd? Mamma mia». L'appello di Di Maio spacca i dem : L'unica, timida e parziale, apertura, dal fronte Pd arriva da Dario Franceschini: «Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve riflettere e tenere comunque unito il Pd nella ...

Governo Di Maio-Renzi? Salvini : "Mamma mia..." : 'Governo Di Maio-Renzi , Governo 5Stelle-Pd? Mamma mia.....'. Matteo Salvini commenta così l'apertura del leader del Movimento 5 Stelle al Partito Democratico. Il leader della Lega Nord, che si ...

Il leader della Lega Salvini : "Un Governo Renzi-Di Maio? Mamma mia... Esecutivo serio o si torna a votare" : "Governo Di Maio-Renzi, Governo 5Stelle-Pd? Mamma mia... Sto facendo e farò tutto il possibile per cambiare questo Paese, con coerenza, serietà e onestà, ascoltando tutti. Una cosa è certa: o nasce un Governo serio, per ridare lavoro, sicurezza e speranza all'Italia, oppure si tornerà a votare, e noi stravinciamo". Lo scrive su Facebook il leader della Lega, Matteo Salvini rispondendo così all'apertura ...

Salvini : governo Di Maio-Renzi - governo 5stelle-Pd? Mamma mia... : Roma, 7 apr. , askanews, 'governo Di Maio-Renzi, governo 5stelle-Pd? Mamma mia Sto facendo e farò tutto il possibile per cambiare questo Paese, con coerenza, serietà e onestà, ascoltando tutti. Una ...

Crozza e la cena romantica tra Di Maio e Salvini : 'Al primo appuntamento non governo con nessuno' : Nel programma Fratelli di Crozza, in onda su Nove, il comico genovese si cala nei panni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una cena romantica in...

Salvini : governo Di Maio-Renzi - governo 5stelle-Pd? Mamma mia... : Roma, 7 apr. , askanews, - "governo Di Maio-Renzi, governo 5stelle-Pd? Mamma mia... Sto facendo e farò tutto il possibile per cambiare questo Paese, con coerenza, serietà e onestà, ascoltando tutti. ...

Governo - M5s : “Salvini con Forza Italia al Quirinale? Si scelga tra il cambiamento o il passato con Berlusconi” : Il centrodestra andrà con un’unica delegazione al secondo giro di consultazioni al Quirinale? E allora Matteo Salvini deve scegliere tra il cambiamento e il riportare indietro l’Italia con Silvio Berlusconi. Non commentano ufficialmente ma è questa la reazione dei vertici del Movimento 5 stelle, secondo l’agenzia Ansa, alla proposta fatta dal segretario della Lega agli altri leader del centrodestra: salire insieme al Colle la ...

Consultazioni - la bomba di Dagospia : 'Berlusconi e Meloni sopra Salvini. Governo di centrodestra con Tajani e voti Pd' : Una mossa che rivela una decisione, forse, già presa dal presidente della Repubblica. Secondo Dagospia , l'annuncio di Silvio Berlusconi di salire al Quirinale per il secondo giro di Consultazioni con ...

Marzio Breda - il segnale sulla trattativa tra Di Maio e Salvini : 'Sul governo siamo molto avanti' : ... 'Mattarella si è compiaciuto di verificare come un movimento rivoluzionario come è il Cinque stelle e in parte la Lega, quando si è accostato al mondo istituzionale ha cambiato i toni, le parole d'...