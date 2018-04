Salute | riso Basmati contaminato da pesticida? Interrogazione Ue

Salute : il sorriso si spazzola così - occhio alle fake news sui denti. : Caffè e vino rosso, in dosi moderate, sono promossi dalla scienza per i loro effetti positivi sulla Salute. Ma a livello dentale possono causare pigmentazioni in superfice, specie in assenza di un ...

Salute - il sorriso si spazzola così : occhio alle fake news sui denti : La Salute dei denti comincia quando i denti non ci sono. Nei bebè “è importante detergere le mucose subito dopo la poppata, così si insegna al bambino ad associare la fine del pasto a una sensazione di bocca fresca”. Se lo impara da neonato lo ricorderà per tutta la vita, e da grande dopo avere mangiato metterà sempre mano a spazzolino e dentifricio. E’ rivolto alle mamme il primo consiglio di Antonia Abbinante, presidente ...

Salute : gengivite per 23 milioni di italiani - 4 su 10 rischiano il sorriso : Arrossamento, gonfiore, bruciore e sanguinamento minacciano il sorriso e la Salute di un esercito di italiani. La bocca è un ‘tallone d’Achille‘ per 8 su 10 e ben 23 milioni soffrono di gengivite, spesso senza rendersene conto. Solo il 57% si rivolge a un esperto, mentre il 43% si affida al consiglio di amici, parenti o al ‘dottor Google‘. Ma se trascurata, questa condizione può diventare la prima tappa di una rotta ...

La Salute (e la bellezza) della bocca : ecco le otto regole salva sorriso : Prevenire oggi per evitare l’insorgere di problematiche dentali domani, contribuendo così alla bellezza del sorriso. In occasione della Giornata dedicata alla prevenzione dentale che si celebra oggi, lo specialista in odontoiatria estetica Neri Pinzuti ribadisce l’importanza dei controlli periodici e dei trattamenti estetici, come l’ortodonzia invisibile e le faccette in ceramica, per salvaguardare la vitalità dei nostri sorrisi. “La ...

Salute : igiene orale - 8 regole per accogliere la primavera col sorriso : Prevenire oggi per evitare l’insorgere di problematiche dentali domani, contribuendo così alla bellezza del sorriso. In occasione della Giornata dedicata alla prevenzione dentale che si celebra oggi, lo specialista in odontoiatria estetica Neri Pinzuti ribadisce l’importanza dei controlli periodici e dei trattamenti estetici, come l’ortodonzia invisibile e le faccette in ceramica, per salvaguardare la vitalità dei nostri sorrisi. “La ...