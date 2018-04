Salute | invecchiamento della popolazione | aumentano ictus e demenze

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018) Si terrà a Trieste, presso il Palazzo dei CongressiStazione Marittima, il 18° Congresso NazionaleSocieta’ Italiana di Riabilitazione Neurologica – SIRN, presieduto dal Prof Carlo Cisari, Presidente SIRN. Al centro dell’attenzione l’Italia sempre più anziana, dove sono in aumento, lesioni del midollo spinale e sclerosi multipla. “L’e’ tipicamente accompagnato da un aumento del carico delle malattie non trasmissibili come quelle cardiovascolari, il diabete, la malattia di Alzheimer e altre patologie neurodegenerative, tumori, malattie polmonari croniche ostruttive e problemi muscoloscheletrici. Per esempio, il World Alzheimer Report riporta che il numero attuale di 47 milioni di persone affetti da demenza e’ destinato a salire, a causa dell’, a 131 ...