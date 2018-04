Salento | ritrovamento horror in un pozzo | sono ossa

Blastingnews

(Di sabato 7 aprile 2018) Non è stata una giornata normale, nè un momento che dimenticheranno facilmente coloro che in un, a Lecce hanno ritrovato delle. È stato letteralmente unche ha scosso chiunque. In un, non lontano da masseria Ghermi, nel capoluogo salentino, c'erano delle. A chi appartenevano? Immediatamentestate avvisate le forze dell'ordine e civolute delle ore per avere una risposta alla domanda inquietante. Per fugare ogni dubbio ed annullare la paura, i vigili del fuoco hanno subito avviato le operazioni di recupero delleritrovate. Sul postoarrivati anche i carabinieri di Lecce....