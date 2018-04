Sale la febbre da ' Dirty Dancing' a Trieste

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2018 : Federica Brignone batte la febbre e Sale sul podio! Trionfa Rebensburg - quarta Marta Bassino : L’Italia dello sci alpino femminile non scende più dal podio. Stavolta è stata Federica Brignone a centrare il terzo posto nel Gigante di Kronplatz. Un risultato davvero notevole: solo tre giorni fa l’azzurra rinunciava a prendere il via alla discesa di Cortina per via della febbre alta. Non è guarita completamente, ma oggi è riuscita a scendere in pista, centellinando le energie e dando tutto. Trovando, soprattutto, il quarto podio ...