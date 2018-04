Sabato sui canali Rai Sport | Palinsesto 7 Aprile 2018

Sabato 7 Aprile sui canali Sky Cinema HD : John Wick - Capitolo 2Keanu Reeves torna a vestire i panni del killer nel sequel con Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini. Un debito con un boss camorrista costringe John Wick a impugnare nuovamente le armi. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) La maledizione della Prima LunaCaraibi, 1700. La figlia del governatore viene rapita dal malvagio pirata Barbossa (Rush). Will Turner (Orlando Bloom), amico d'infanzia della ragazza e segretamente ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 31 Marzo 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 31 Marzo 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121).<stron...

Sabato 31 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Scoprendo ForresterJamal Wallace è uno studente del Bronx con una grande passione per la letteratura e un altrettanto grande amore per il basket. Casualmente entra in contatto con William Forrester, uno scrittore che vinse il Premio Pulitzer con l'unico libro pubblicato. Era poi scomparso e nessuno ne aveva saputo più nulla. A lui, che diviene il suo maestro, Jamal sottopone un racconto che viene giudicato positivamente. Il ragazzo ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 24 Marzo 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 24 Marzo 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ca...

Sabato 24 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Parole magiche: La storia di J.K. RowlingPoppy Montgomery ('Senza traccia') nella biografia dell'autrice di Harry Potter. Una vita nel segno della creativita', affollata da personaggi fantastici che hanno ispirato il fenomeno letterari(SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Armaggeddon - Giudizio finaleUn vero kolossal della storia dell’action-movie con Bruce Willis e Ben Affleck. Un gigantesco asteroide e’ in rotta di collisione con la ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 17 Marzo 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 17 Marzo 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ca...

Sabato 17 Marzo sui canali Sky Cinema HD : I fantastici viaggi di GulliverLemuel Gulliver lavora negli uffici di un grande giornale come fattorino della posta. Ogni giorno gira con il carrello pieno di pacchi e lettere da consegnare a redattori e direttori. La sua vita senza entusiasmo, senza aspirazione e senza fiducia in se stesso lo condanna a quel posto da undici anni senza possibilità di promozione e a sognare di uscire con la caporedattrice della sezione Viaggi, a cui non ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 10 Marzo 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 10 Marzo 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ca...

Sabato 10 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Ace the Case - Piccola investigatrice a ManhattanSusan Sarandon in una commedia fra le strade di New York. Involontaria testimone di un rapimento, la piccola Olivia si rivolge a una detective per indagare sull'accaduto. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Dick TracyIl famoso poliziotto nato dalla penna di Chester Gould trasportato dai fumetti al Cinema. Gia' interpretato negli anni Quaranta da Morgan Conway e Ralphy Byrd, questa volta Dick Tracy ...

Fabrizio Corona torna in carcere?/ Ultime notizie - foto sui social : Silvia Provvedi Sabato scorso a Verissimo : Nuova foto su Instagram per Fabrizio Corona, opera sua? A quanto pare c'è lo staff che si occuperà dei suoi social fino a che le restrizioni rimarranno in atto, ci saranno conseguenze?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:09:00 GMT)

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 3 Marzo 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 3 Marzo 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky cana...

Sabato 3 Marzo sui canali Sky Cinema HD : Autobahn - Fuori controlloNicholas Hoult, Felicity Jones ('Rogue One'), Anthony Hopkins e Ben Kingsley in un action ad alta velocita'. Per ottenere i soldi necessari a curare la sua ragazza, Casey sfida uno spietato gangster.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Il silenzio degli innocentiQuesto film ha vinto l’Orso al Festival di Berlino per la regia e si è aggiudicato ben cinque Oscar. Significa che il sistema hollywoodiano, che ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 24 Febbraio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 24 Febbraio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati ...

Sabato 24 Febbraio sui canali Sky Cinema HD : JackieNatalie Portman nel film di Pablo Larrain premiato per la miglior sceneggiatura a Venezia. Dopo gli spari di Dallas, Jacqueline Kennedy affronta il dolore per l'assassinio del marito. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) The HoursDal libro di Michael Cunningham, emergentissimo autore americano già insignito di Pulizter. Storia di tre donne legate dal romanzo Mrs Dalloway scritto da Virginia Woolf e letto dalle altre due con risultati ...