Russia - soccorritore ubriaco in servizio : Una donna passeggiando con la sua bambina all'improvviso si sente male per strada, la figlia senza pensarci minimamente chiama subito un'ambulanza, all'arrivo del soccorso si è presentato un medico ubriaco. Questa strana situazione è successa in Russia: il medico inizialmente cerca di negare l'evidenza, ma con l'insistenza della donna è stato costretto ad ammettere di aver bevuto, avendo anche il coraggio di giustificarsi con un "Mica guido io ...