Russia e Francia discutono della questione siriana

Calcio : cori razzisti nel corso dell’amichevole Russia-Francia a San Pietroburgo. La Fifa ha aperto un’inchiesta : A meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali di Calcio in Russia, non arrivano belle notizie sul piano del rispetto e del fair play dal Paese che organizzerà la rassegna iridata. Nel corso dell’incontro amichevole disputato a San Pietroburgo, tra la Nazionale di casa e la Francia, dalla curva dei tifosi russi sono arrivati insulti e cori razzisti nei confronti di alcuni calciatori transalpini. Il match, conclusosi 1-3 in favore di ...

Doppio Mbappè e Pogba : la Francia passa di forza in Russia : La Francia ha battuto la Russia con il punteggio di 3-1, in una partita amichevole disputata stasera a San Pietroburgo. I Bleus sono passati in vantaggio al 40' del primo tempo con Mbappé, hanno ...

Amichevoli : Russia-Francia 1-3 : ANSA, - ROMA, 27 MAR - La Francia ha battuto la Russia con il punteggio di 3-1, in una partita amichevole disputata stasera a San Pietroburgo. I 'Bleus' sono passati in vantaggio al 40' del primo ...

La Francia si riscatta in Russia : doppietta di Mbappé - Pogba scatenato : TORINO - La Francia si rialza subito dopo la sconfitta interna di venerdì contro la Colombia. La squadra di Deschamps vince 1-3 a San Pietroburgo grazie ad una splendida prova di Paul Pogba che firma ...

Probabili formazioni Russia-Francia Amichevole 28-03-2018 : Le Probabili formazioni di Russia-Francia, Amichevole del 28 Marzo 2018, ore 17:50: Tanto turn-over per entrambe le Nazionali. E’ vero, le amichevoli contano fino ad un certo punto, ma perderne una non piace a nessuno. Entrambe queste nazionali, però, arrivano da due ko piuttosto pesanti nella prima delle due uscite internazionali: la Russia, infatti, come ampiamente prevedibile, è caduta con un netto 3-0 per mano del Brasile, mentre ...

