Rugby | Zebre travolte dal Leinster

Rugby - Pro14 2018 : Leinster-Zebre 41-6. La resistenza della formazione italiana dura soltanto un tempo : Le Zebre reggono un tempo, poi il Leinster dilaga e chiude 41-6 nel match giocato a Dublino e valido per il Pro 14 di Rugby. Gli irlandesi rafforzano il primo posto nella conference 2 in attesa di Scarlets-Glasgow a soli due turni dal termine della regular season, mentre le Zebre sono sempre ultime a quota 22 punti nella conference 1. Subito avanti i padroni di casa grazie alla meta Lowe al 13′ trasformata da Byrne, poi Canna accorcia da ...

Rugby - Zebre : Maxime Mbandà operato al ginocchio - stagione praticamente finita per lui : Il flanker delle Zebre e della nazionale italiana di Rugby Maxime Mbandà è stato operato lunedì al ginocchio infortunato durante l’incontro valido per il Sei Nazioni in Galles: ne ha dato notizia soltanto oggi il sito federale, che sottolinea come i tempi di recupero siano lunghi ma ancora in via di definizione. L’atleta ha subito la ricostruzione del legamento crociato anteriore, oltre alla riparazione della rottura del legamento ...

Rugby - Pro14 2018 : Glasgow-Zebre 68-7. Gli scozzesi dominano in lungo ed in largo - unica meta italiana di Canna : Nella 18ma giornata del Pro 14 di Rugby le Zebre escono con le ossa rotte dalla trasferta di Glasgow: finisce 68-7 per gli scozzesi una sfida davvero mai in discussione, con i padroni di casa capaci di trovare il bonus offensivo dopo appena 27′ di gioco, complice anche un giallo rimediato da Carlo Canna al minuto 24. I padroni di casa vanno in meta già all’8′ con van der Merwe, trovando la seconda marcatura al 12′ con ...

Rugby - Zebre in Abruzzo : Il presidente del comitato regionale ha partecipato insieme a numerosi personaggi e autorità della politica locale e del Rugby alla presentazione dell'evento, che prima delle Zebre vedrà scendere in ...

Rugby - Pro14 2018 : Zebre-Ospreys rinviata a data da destinarsi per le avverse condizioni meteo : La gara del Pro14 di Rugby tra Zebre ed Ospreys in programma sabato 3 alle 18.30 a Parma è stata rinviata a data da destinarsi: Burian sta mettendo in ginocchio l’Europa e la squadra ospite non aveva la certezza di poter partire in aereo per raggiungere il capoluogo emiliano. A ciò va aggiunto il maltempo che imperversa in Italia e che sta sferzando anche l’Emilia: non ci sarebbe stata la sicurezza di poter giocare la sfida, quindi ...

Rugby - Pro 14 2018 : le Zebre si arrendono per 10-7 al Cardiff : Le assenze dovute al Sei Nazioni si fanno ovviamente sentire nel Guinness Pro 14, che oggi ha visto impegnate le Zebre, in casa, al Lanfranchi di Parma. La franchigia azzurra non è riuscita a battere i gallesi del Cardiff: in un match davvero molto noioso e privo di emozioni, gli ospiti riescono ad imporsi per 10-7. Succede tutto nel primo tempo. A sbloccare la partita sono i gallesi che vanno in meta al 29′ con Lane e la realizzazione di ...

Rugby - Pro14 2018 : Connacht-Zebre 11-19. Italiani corsari - arriva una prestigiosa affermazione esterna : Fantastica vittoria esterna delle Zebre, che espugnano il campo del Connacht nella 15a giornata del Pro 14 di Rugby: il risultato finale è di 11-19 per la franchigia italiana, in un match che, come facilmente intuibile, non ha assegnato né il bonus offensivo, né quello difensivo. Quattro punti in classifica dunque per i bianconeri. Nella prima frazione le difese sono dominanti, e l’equilibrio regna sovrano: al 16′ i padroni di casa ...