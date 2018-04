Rugby | Pro14 2018 | Leinster-Zebre 41-6 La resistenza della formazione italiana dura

Rugby - Pro14 2018 : Southern Kings-Benetton Treviso 35-36. Bel successo esterno dei veneti : Benetton Treviso corsara in Sudafrica nella 18ma giornata del Pro 14 di Rugby: i trevigiani passano per 35-36 in casa dei Southern Kings al termine di una partita scoppiettante. veneti quasi sempre avanti, con qualche brivido nei minuti finali: bonus offensivo per la franchigia italiana, doppio bonus per gli avversari. Inizio di Treviso, che va in meta già al 3′ con Baravalle, ma Banks non trasforma. Passano altri 3′ e Lazzaroni ...

Rugby - Pro14 2018 : Glasgow-Zebre 68-7. Gli scozzesi dominano in lungo ed in largo - unica meta italiana di Canna : Nella 18ma giornata del Pro 14 di Rugby le Zebre escono con le ossa rotte dalla trasferta di Glasgow: finisce 68-7 per gli scozzesi una sfida davvero mai in discussione, con i padroni di casa capaci di trovare il bonus offensivo dopo appena 27′ di gioco, complice anche un giallo rimediato da Carlo Canna al minuto 24. I padroni di casa vanno in meta già all’8′ con van der Merwe, trovando la seconda marcatura al 12′ con ...

Rugby - Pro14 2018 : rinviata anche Cardiff-Benetton. In questo turno si gioca soltanto in Sudafrica : Falcidiato il Pro14 di Rugby dalle condizioni meteo che stanno colpendo le isole britanniche e la penisola italiana: anche il match tra Cardiff e Benetton Treviso è stato rinviato. Nella 17a giornata dunque si giocherà soltanto in Sudafrica: per alcuni incontri già stabilita la data di recupero, per altri si attende la decisione degli organizzatori del torneo. Il 17° turno, che avrebbe dovuto vedere le luce tra oggi è domani, al momento, è così ...

Rugby - Pro14 2018 : Zebre-Ospreys rinviata a data da destinarsi per le avverse condizioni meteo : La gara del Pro14 di Rugby tra Zebre ed Ospreys in programma sabato 3 alle 18.30 a Parma è stata rinviata a data da destinarsi: Burian sta mettendo in ginocchio l’Europa e la squadra ospite non aveva la certezza di poter partire in aereo per raggiungere il capoluogo emiliano. A ciò va aggiunto il maltempo che imperversa in Italia e che sta sferzando anche l’Emilia: non ci sarebbe stata la sicurezza di poter giocare la sfida, quindi ...

Rugby - Pro14 : Benetton-Connacht 19-22. Treviso si scioglie nel finale e perde dopo cinque successi : dopo cinque vittorie arriva la sconfitta per Benetton Treviso nel Pro14 di Rugby: la franchigia italiana oggi ha perso in casa contro Connacht, che nello scorso turno aveva ceduto alle Zebre. Il punteggio finale recita 19-22, ma fino a 20′ dal termine i veneti erano avanti 12-5, poi un cartellino giallo ha fatto girare il match. Nel primo tempo l’unica emozione arriva proprio in chiusura, con la meta di Tebaldi al 37′ ...

Rugby - Pro14 2018 : Connacht-Zebre 11-19. Italiani corsari - arriva una prestigiosa affermazione esterna : Fantastica vittoria esterna delle Zebre, che espugnano il campo del Connacht nella 15a giornata del Pro 14 di Rugby: il risultato finale è di 11-19 per la franchigia italiana, in un match che, come facilmente intuibile, non ha assegnato né il bonus offensivo, né quello difensivo. Quattro punti in classifica dunque per i bianconeri. Nella prima frazione le difese sono dominanti, e l’equilibrio regna sovrano: al 16′ i padroni di casa ...