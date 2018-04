romadailynews

: Roma. Vendeva online pezzi di auto rubate: denunciato 46enne: Roma. Un 46enne romano è… - romadailynews : Roma. Vendeva online pezzi di auto rubate: denunciato 46enne: Roma. Un 46enne romano è… - Catilinax : @InterMan10 La Roma aveva la pistola puntata della Uefa se non vendeva. - danipiccio17 : Se la #Roma vendeva #Dzeko al Chelsea nel mercato di gennaio la #Champions la vedeva col cannocchiale -

(Di sabato 7 aprile 2018). Unno è statoper ricettazione. L’uomo aveva avviato una fiorente attività dedita alla venditadi ricambi provenienti da veicoli rubati. Gli agenti della Sezione della Polizia Giudiziaria della Stradale dihanno scoperto una fiorente attività dedita alla venditadi ricambi provenienti da veicoli rubati. In un capannone alla periferia nord di, era stata allestita una vera e propria attività commerciale per la vendita di ricambi pervetture. Al momento del controllo gli agenti, all’interno della struttura e nelle sue adiacenze, hanno rinvenuto numerose parti di, pronte per essere messe in commercio. L’attività è risultata ben organizzata, i ricambi venivano prima fotografati davanti ad una pubblicità del sito per la successiva inserzione on-line. Al momento del pagamento, il materiale venduto passava ...