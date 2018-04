Roma | solo 70 anni fa peggio in casa Di Francesco | Ma meritiamo di più

“Sono nata e cresciuta a Roma - ma solo qui in Costa d’Avorio mi sento accettata. Italia chiusa alla diversità” : Pamela è nata a Roma ma in Italia non si è mai sentita a casa fino in fondo. Forse perché ogni singolo giorno della sua vita, si è dovuta trovare a dovere giustificare perché, pur parlando con forte inflessione Romanesca, il suo cognome sia Aikpa Gnaba e la sua pelle non lascia dubbi sulle sue origini africane. “È una sensazione profondamente frustrante quella di vivere nel proprio paese e avere la percezione che gli altri ti considerino ...

Roma - in attacco c'è solo Dzeko. E centrocampisti nel mirino dei tifosi : Giocatori sopravvalutati? O, semplicemente, grande occasione persa per la sfortuna? Il giorno dopo i quattro schiaffi di Barcellona - nel risultato, non nel gioco - i tifosi della Roma si interrogano ...

Migranti da Israele all’Italia - retRomarcia di Netanyahu : «Era solo un esempio» : Il governo voleva riportare oltre i richiedenti asilo in Africa, ma è stato raggiunto un compromesso «senza precedenti» con le Nazioni Unite: verranno portati nei Paesi che accetteranno di accoglierli. L’Italia? solo un esempio possibile, non c’è alcun accordo

Roma - Di Francesco : "Impensabile non fare turnover. Testa solo al Bologna" : Il tecnico giallorosso alla vigilia della trasferta del Dall'Ara. "Importante mantenere la nostra classifica. Schick o Dzeko? 50 e 50"

Roma : pensare al blaugrana va bene - ma solo se è quello del Bologna : Anche se è chiaro che ogni giocatore della terra sarebbe attratto da una sfida contro una delle due squadre più forti al mondo. In casi come questi, a tenere a bada l'eccesso di elettricità, ...

Roma - il modulo Schick : Di Francesco schiera un solo attaccante centrale : 'Mi piace giocare in un attacco a due, si adatta alle mie qualità. Ho segnato con la Repubblica Ceca un gol , con la Cina nella China Cup, ndr, che mi aiuta, ma non voglio esagerare e sopravvalutarlo, ...

Firenze - scontro M5s-Pd sulle buche stradali : “Manca manutenzione ordinaria - i problemi non sono solo a Roma” : Non solo Roma e la giunta Raggi che non riesce a risolvere il problema delle buche. Anche nella renzianissima Firenze da qualche settimana si può parlare di vera e propria emergenza strade. Tanto che la questione dalla amministrazione ordinaria e straordinaria è diventata politica. “Credevamo che il problema delle buche fosse solo a Roma e invece…”, ironizzano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che, dopo l’ennesimo incidente causato ...

260 mila romani comprano solo cibo prossimo alla scadenza perché in sconto, oltre 370 mila mettono l'auto in folle in discesa per usare meno carburante.

Minnucci (PD): Questa mattina consegnata lettera licenziamento a 30 lavoratori della Multiservizi Roma – Emiliano Minnucci, Consigliere Regionale del PD, ha rilasciato in una nota alcune

Roma - Di Francesco ritrova il sostegno dei senatori. Ora manca solo Schick : Eusebio Di Francesco, 48 anni, allenatore della Roma. Ansa La sintesi la fa Diego Perotti, al Clarìn: "Di Francesco è un allenatore importante, uno di quelli che mi ha cambiato la carriera". A uno ...

Emilia-Romagna - nei reparti ad alto rischio degli ospedali potrà lavorare solo chi è vaccinato : Servirà aver acquisito l'immunità a morbillo, parotite, rosolia e varicella. La Regione ancora apripista sul tema, dopo la legge sui nidi: "Tutela per chi cura...

Roma - il giovane raccattapalle perdona Ferreyra : 'È stato solo un gesto di rabbia' : La spinta di Facundo Ferreyra al raccattapalle a bordocampo, poi sanzionata con un'ammonizione dall'arbitro, non ha avuto conseguenze gravi per il giovane raccattapalle inciampato oltre i cartelloni ...

Non solo Roma, anche Milano è piena di buche L'assessore: "il Comune ha avviato un piano di emergenza, una vera e propria terapia d'urto"

Calcio quotato - corre solo l'A.S. Roma : Teleborsa, - Pioggia di acquisti sui titoli dell' A.S. Roma , unica società del Calcio quotata a mostrare sensibili rialzi. Il club giallorosso sta guadagnando a Piazza Affari il 3,39% a 0,579 euro ...