Roma sconfitta all’Olimpico dalla Fiorentina

Serie A 29esima giornata - Il Crotone non si ripete contro la Roma e torna alla sconfitta : Crotone 0 Roma 2 Marcatori: El Shaarawy 40°, Naiggolan 75° Crotone (4-3-3): Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, Benali,

Roma sconfitta e fischiata - la Sampdoria la schiaccia 1-0 : La Roma cade contro la Sampdoria ed è la quarta sconfitta casalinga di questa stagione per i giallorossi. All'Olimpico è decisivo Zapata, in gol a 10' dalla fine. Blucerchiati a 37 punti e in piena ...