Roma | Monchi | ' Rinnovo di Pellegrini? Siamo fiduciosi Su Balotelli'

L'ag. di Johansson : 'Monchi pensa che diventerà uno dei migliori al mondo. La Roma è un grande club - ma...' : Credo che diventerà uno dei migliori, ha grandi prospettive: sarà uno dei primi cinque al mondo . Anche Monchi la pensa così , visto che anche lui è stato un portiere. Tutti i giocatori sarebbero ...

Monchi : 'Niente alibi se vogliamo crescere. Abbiamo meritato di essere qui. Facciamo una partita da Roma' : Il ds della Roma , Monchi , è intervenuto ai microfoni Premium Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida del Camp Nou contro il Barcellona : 'Se la Roma vuole andare avanti e crescere, sia per il presente che per il futuro, non deve cercare alibi se ...

Roma - Monchi : 'Il Barca dirà a che punto è la nostra crescita' : Così il direttore sportivo della Roma, Monchi, a Sky Sport 24, parla della sfida nei quarti di finale di Champions League contro la formazione di Leo Messi. Il campione argentino è il pericolo numero ...

Roma - Monchi : 'Alisson e Florenzi? Li voglio nella squadra del futuro ma...' : Notizie sul tema Barcellona-Roma in diretta tv, in chiaro su Canale 5 ? Come vedere la gara su Tivusat e streaming gratis Barcellona-Roma probabili formazioni: Nainggolan recuperato, Gerson scalza El ...

Monchi : “Alisson e Florenzi sono futuro della Roma” : “Alisson e Florenzi sono nella mia testa per la Roma del futuro ma dobbiamo capire anche cosa pensano loro. Io ho sempre parlato con Alessandro, ama la Roma, vuole restare qui, poi dobbiamo trovare un accordo per andare avanti insieme”. sono le parole del direttore sportivo giallorosso Monchi ai microfoni di Sky Sport a poche ore dall’andata dei quarti di finale di Champions League che vedrà la squadra capitolina ospite del ...

Roma - Monchi : "Rinnovi Alisson e Florenzi? Ci dicano cosa ne pensano" : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, a Sky Sport 24, parla , ovviamente, della sfida nei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona: "È una bella sfida utile soprattutto per capire se siamo sulla strada giusta in questa crescita ...

Roma - Monchi : 'Alisson e Florenzi? Devo capire cosa vogliono fare...' : E queste sono le sue parole a Sky Sport riguardo Alisson , cercato dal Real Madrid, e Florenzi , in scadenza nel 2019 : 'Alisson e Florenzi sono nella mia testa per la Roma del futuro ma dobbiamo ...

Roma - Monchi : “quella con il Barcellona è una bella sfida” : “Quella con il Barcellona è una bella sfida utile soprattutto per capire se siamo sulla strada giusta nella crescita che vogliamo fare per il presente e per il futuro. È bello andare al Nou Camp e avere di fronte calciatori di un livello molto alto. Arrivare ai quarti di Champions e affrontare una squadra così è motivo di grossa soddisfazione. Questa sfida significa molto, conosciamo l’importanza di questa eliminatoria”. Così ...

Roma - Monchi : 'Barcellona formidabile - ma non invincibile' : 'Non ci sono squadre invincibili e questo lo sanno tutti, anche il Barcellona, anche se in questa stagione hanno perso soltanto 3 partite delle 48 che hanno giocato. Ma io, quando gioco questa partita ...

Barcellona-Roma - quando Di Francesco eliminò Valverde conquistando Monchi : È chiaro che Iniesta, Messi e Suarez hanno pochi rivali al mondo ma anche 18 mesi fa, per una banda di debuttanti, i vari Muniain, Iñaki Williams e Aduriz sembravano una montagna impossibile ...

Roma - contro il Barcellona l’impresa è possibile : Monchi ci crede : Si avvicina la gara della Roma contro il Barcellona, match dei quarti di Champions League che promette grande spettacolo. La squadra giallorossa ha tutte le carte in regola per superare il turno, ci crede anche Monchi come dichiara in un’intervista ad ‘AS’: “La Roma ha fame di titoli. C‘è un sogno speciale e una motivazione molto grande per questo confronto. Dopo undici mesi di lavoro qui posso dire che la Roma ha ...

Monchi : "La Roma non vuol cedere Alisson" : Lo dice il ds della Roma, Monchi, parlando a Premium sport, prima della partita a Bologna, 'togliendo' di fatto dal mercato anche l'azzurro Lorenzo Pellegrini: 'Nella Roma del futuro sarà un ...

Monchi : La Roma non vuol cedere Alisson : Lo dice il ds dellaRoma, Monchi, parlando a Premium sport, prima della partita aBologna, 'togliendo' di fatto dal mercato anche l'azzurroLorenzo Pellegrini: 'Nella Roma del futuro sarà un ...

Monchi : 'Pellegrini e Alisson nella Roma del futuro' : Lo dice il ds della Roma , Monchi , parlando a Premium sport, prima della partita a Bologna, 'togliendo' di fatto dal mercato anche l'azzurro Lorenzo Pellegrini : 'nella Roma del futuro sarà un ...