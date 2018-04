Roma | la Viola passa all’Olimpico Benassi e Simeone battono la Roma

romadailynews

(Di sabato 7 aprile 2018)– La Fiorentinaall’Olimpico contro lapiegano i giallorossi e issano laa ridosso della zona Europa League. Per la squadra di Pioli sesta vittoria consecutiva. Per quella di Di Francesco, invece, sesta sconfitta tra le mura amiche. La corsa alla prossima Champions ora si fa dura per l’ex tecnico del Sassuolo e per i suoi ragazzi, con Inter e Lazio alle calcagna ed impegnate domani nei rispettivi match domenicali. Di Francesco, costretto a rinunciare a Under e Perotti per infortunio, concede un turno di riposo a Kolarov, Florenzi e De Rossi. Nainggolan regolarmente in campo dopo aver saltato Barcellona. Al suo fianco Strootman e fiducia a Gonalons dopo l’errore che è costato il 4°gol subito contro i blaugrana. Gli ospiti, nonostante assenze pesanti come quelle di capitan Badelj e Chiesa, iniziano alla grande la trasferta ...