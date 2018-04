Roma | la richiesta di Alisson per restare

Mercato auto usato - +4 - 7% nel 2017 in Italia. Roma 1per passaggi. Cresce richiesta per modelli green : Roma - Un Mercato che va sempre di moda, quello delle auto usate, che nell'arco del 2017 ha registrato un aumento del 4,7% in Italia con una grande attenzione per i modelli green (+38%). Calano...