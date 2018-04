Roma-Fiorentina | in curva Sud spunta la bandiera palestinese

La Fiorentina adesso è grande - superata una Roma sfortunata : Spal ed Atalanta si dividono la posta [FOTO] : 1/24 LaPresse ...

Benevento-Juventus 2-4 : i bianconeri salvati da Dybala (e da due rigori) - La classifica Roma-Fiorentina 0-2 : diretta : Partita equilibrata. Al 16’ gol della Joya, poi il pareggio di Diabaté. Primo penalty al 45’ assegnato con la var. Nuovo pari del maliano, ma poi un nuovo rigore trasformato dall’argentino e una prodezza di Douglas Costa chiudono la gara

Roma-Fiorentina 0-1 La Diretta Benassi sblocca la partita : Va in scena all'Olimpico una delle partite più importanti della 31esima giornata di Serie A, la sfida tra Roma e Fiorentina: i giallorossi vogliono la vittoria per dimenticare Barcellona e consolidare ...

Roma vs Fiorentina e Spal vs Atalanta - Diretta TV e STREAMING alle 18 - Roma - : Sabato 07 Aprile 2018, Dopo gli impegni europei, sarà di nuovo il campionato a tornare protagonista. Oggi alle 15 con Benevento-Juventus è ripartita la corsa scudetto e si è riacceso lo scontro a ...

Roma-Fiorentina e Spal-Atalanta - le formazioni ufficiali : Roma-Fiorentina e Spal-Atalanta, le formazioni ufficiali, continua il programma della 31^ giornata del campionato di Serie A, il turno si è aperto con il sofferto successo della Juventus contro il Benevento. Adesso altre due partite molto importanti per la qualificazione in Champions League e per la salvezza. Roma-Fiorentina Roma: Alisson, Bruno Peres, manolas, Fazio, Juan Jesus, Nainggolan, Gonalons, Strootman, Defrel, Dzeko, El ...

