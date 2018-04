Roma | blitz fascisti Forza Nuova alla Casa delle donne

Roma - blitz Forza Nuova alla Casa delle donne. Affisso striscione anti-aborto : “194 strage di Stato” : Secondo attacco in pochi giorni a Roma contro la legge sull’aborto. Dopo la rimozione del maxi manifesto Affisso dall’associazione ProVita in via Gregorio VII, Forza Nuova si è presentata davanti sabato mattina davanti alla Casa Internazionale delle Donne, nel quartiere Trastevere della Capitale, e ha Affisso uno striscione contro la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, con la scritta “194 strage di ...

Blitz antiabortista Fn davanti alla Casa delle Donne di Roma : "194 - strage di Stato" : Uno striscione con su scritto '194, strage di Stato' è stato affisso davanti alla Casa internazionale delle Donne di Roma, in riferimento alla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza. Lo riporta il profilo Fb della Casa Internazionale delle Donne che posta due foto dello striscione, prima e dopo la rimozione. "Oggi dobbiamo rimuovere un'altro striscione che Forza Nuova ha attaccato alla Casa Internazionale delle Donne! Un ...

Roma : Blitz anti abusivismo - 60.000 euro di sanzioni : Sequestrati anche 6.000 articoli per commercio abusivo Roma – Ieri nel V Municipio maxi operazione anti abusivismo commerciale . I controlli hanno visto impegnato un ingente numero di agenti del V Gruppo della Polizia di Roma Capitale. Hanno interessato diverse aree del territorio. L’intervento dei caschi bianchi ha portato alla chiusura di un’attività di ristorazione cinese in zona Tor Tre Teste per gravi carenze ...

Roma - blitz della polizia nel campo nomadi : Roma, blitz della polizia nel campo nomadi Roma, blitz della polizia nel campo nomadi Continua a leggere

Roma - il blitz della polizia nel campo rom di via dei Gordiani : Operazione straordinaria di polizia a Roma , nel campo rom di via dei Gordiani , nel quartiere prenestino. Le videocamere di Matrix hanno documentato l'azione delle forze dell'ordine , in tutto una ...

Roma : Blitz antidroga - 5 arresti : Blitz antidroga dei Carabinieri nella Capitale Roma – I Carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito, nella giornata di ieri, mirati Blitz antidroga. Le zone interessate sono state tra San Lorenzo, piazza Vittorio Emanuele II e Colle Oppio. Le attività hanno permesso di arrestare 5 persone e di sequestrare circa 50 dosi di droga. Tra marijuana, hashish e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. Un cittadino ...

Scontro durissimo fra Roma e Parigi per il blitz degli agenti francesi. Minniti : stop ad accordi : Dopo l'irruzione alla stazione di Bardonecchia, per effetturae un test antidroga ad un migrante, la Francia difende l'operato della gendarmeria: rispetta gli accordi fra i due paesi. Ma per il nostro ...

Blitz Bardonecchia - tensione Roma-Parigi : Ventiquattro ore di fuoco . Dopo il Blitz che alcuni agenti della dogana francesi hanno effettuato venerdì sera in un presidio per migranti a Bardonecchia , al confine tra Italia e Francia, nella ...

Scontro tra Roma e Parigi dopo il blitz dei doganieri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Nuovo arresto in Piemonte dopo il blitz antiterrorismo. Per la procura i tunisini fermati volevano colpire Roma : All'alba fermato un marocchino nell'ambito delle indagini che ieri hanno portato a smantellare la rete di Amri, l'autore della strage di Berlino - Un cittadino marocchino residente in Italia è stato ...

Nuovo arresto in Piemonte dopo il blitz antiterrorismo. Per la procura i tunisini fermati volevano colpire Roma : All'alba fermato un marocchino nell'ambito delle indagini coordinate dalla procura di Roma che ieri hanno portato a smantellare con un blitz la rete di Amri, l'autore della strage di Berlino - Un ...

Terrorismo - blitz Roma : smantellata rete Anis Amri/ 5 arresti ultime notizie : spezzato ‘Mosaico’ cellula Isis : Terrorismo, smantellata la rete di Anis Amri: arrestati in Italia 5 affiliati all'attentatore di Berlino. Sono stati fermati nelle scorse ore cinque appartenenti alla rete del noto killer(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 11:45:00 GMT)

Terrorismo - blitz tra Roma e Latina : 5 arresti - smantellata cellula dell'attentatore di Berlino Amri : E' in corso un'ampia operazione antiTerrorismo, condotta dalle Digos di Roma e Latina e dedicata ad una rete di tunisini collegata ad Anis Amri, l'attentatore della strage di Berlino...

Terrorismo - blitz tra Roma e Latina : 5 arresti - smantellata cellula dell'attentatore di Berlino Amri : E' in corso un'ampia operazione antiTerrorismo, condotta dalle Digos di Roma e Latina e dedicata ad una rete di tunisini collegata ad Anis Amri, l'attentatore della strage di Berlino...