Roma-Barcellona | dove vederla | diretta tv in chiaro su Canale 5?

: La tv di Stato iraniana censura le mammelle della lupa nel logo della #Roma durante la copertura della partita di… - RaiNews : La tv di Stato iraniana censura le mammelle della lupa nel logo della #Roma durante la copertura della partita di… - repubblica : Barcellona-Roma, tv iraniana censura le mammelle della lupa capitolina [news aggiornata alle 08:03] - JJesus_Official : Più che un sentimento. Migliaia di cuori sincronizzati che battono insieme. Un amore infinito che parte da Roma e a… -

(Di sabato 7 aprile 2018) Le italiane in #Champions League sono state entrambe sconfitte ai quarti di finale VIDEO. La Juventus è stata battuta in casa dal Real Madrid, mentre la #A.S.si è dovuta arrendere alin trasferta. I giallorossi hanno praticamente regalato il match ai blaugrana, con due autoreti: Daniele De Rossi e Kōstas Manōlas. Gli altri goal dei catalani sono stati messi a referto da Gerard Piqué e Luis Suárez. Il 4-1 ha visto andare a segno anche Edin Džeko, che tiene accese, seppur minime, le speranze di qualificazione alle semifinali. La squadra di Eusebio Di Francesco è tornata a casa dal Camp Nou con un risultato immeritato per quanto visto in campo, ma deve recriminare soprattutto per gli errori commessi in difesa, che hanno spianato la strada ai ragazzi di Ernesto Valverde. Sara' dura, anzi durissima, nel match di ritorno, ma c’è un precedente che fa sperare la ...