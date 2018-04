: Travolto e ucciso dal treno mentre attraversa i binari: muore un giovane a Ladispoli [news aggiornata alle 23:13] - repubblica : Travolto e ucciso dal treno mentre attraversa i binari: muore un giovane a Ladispoli [news aggiornata alle 23:13] - fattoquotidiano : Un fiume attraversa la Capitale, ma a volte i romani se ne scordano. “Siamo riusciti a spingere le istituzioni a… - RaiNews : Attraversa i binari alla stazione di Ladispoli, vicino a Roma, e viene travolto da un treno in transito. La vittima… -

Un ragazzo di 26 anni è morto investito da un treno alla stazione di Ladispoli, vicino. A quanto si apprende si tratta di uno studente di origine indiane che stavando iassieme a due amici, illesi, quando è stato travolto da un Intercity diretto al Sud. Nell'incidente è rimasto ferito gravemente anche un uomo che aspettava un treno regionale sulla banchina. E' in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuti vigili del fuoco e agenti della Polfer.(Di sabato 7 aprile 2018)