Rogo nella fabbrica di detersivi | crolla il capannone e uccide un vigile del fuoco

Rogo nella notte : in fumo la vecchia Fiat Punto di un operaio : CARMIANO - Brucia una vettura nel cuore della notte. Ennesimo Rogo, intorno alle 3 e venti, questa volta a Carmiano . In via Benedetto Croce è andata in fumo una vecchia Fiat Punto , in uso a una ...

Morire per scaldarsi : Rogo nella tendopoli di San Ferdinando Video : Un ghetto fatto di capanne e di tende, alloggi di fortuna, nati per ospitare le decine di #migranti che arrivano durante la stagione delle arance nella Piana di Gioia Tauro. Baracche una accanto all'altra, cresciute nella tendopoli di San Ferdinando dove una notte come le altre si è trasformata in tragedia: una donna morta carbonizzata, due ferite e diversi ustionati. E' il bilancio di un incendio divampato per cause ancora da stabilirsi, che ha ...