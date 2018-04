Rogo nel milanese | muore vigile del fuoco volontario

Rogo nella fabbrica di detersivi : crolla il capannone e uccide un vigile del fuoco : Era un volontario il vigile del fuoco Pinuccio La Vigna morto schiacciato da un tetto mentre tentava di spegnere un incendio scoppiato nel capannone di una ditta che vende detersivi a San Donato ...

Catanzaro - il racket incendia un pub : due morti nel Rogo : Due persone sono morte in un incendio di natura dolosa sviluppatosi la scorsa notte in un pub, il 'Tonninas', di Catanzaro Lido, il quartiere marino del capoluogo calabrese. Secondo quanto è emerso ...

Russia - proteste in piazza per il Rogo nel centro commerciale : “Assassini”. Tra gli 85 dispersi - la maggioranza sono bambini : “Assassini, vogliamo verità”. È il grido di centinaia di abitanti di Kemerovo che si sono riuniti nella piazza centrale dei Soviet per protestare dopo la tragedia del rogo al centro commerciale, nel quale sono morte 64 persone, 41 dei quali erano bambini. E secondo i parenti delle vittime probabilmente ci sono 85 dispersi, in maggioranza bambini fra i 10 e i 13 anni. Davanti ai manifestanti, che hanno portato in piazza le foto dei ...

Firenze - Rogo in casa sorprende famiglia nel sonno : morto un uomo - grave la moglie : Le fiamme hanno invaso la casa e sorpreso nel sonno i due coniugi che sono rimasti intossicati dal fumo. Soccorsi inutili per l'uomo, trasportata in ospedale in codice rosso la moglie e un'altra donna.Continua a leggere

Russia - Rogo nel centro commerciale : è strage di bambini - intrappolati nell’area giochi : Russia, rogo nel centro commerciale: è strage di bambini, intrappolati nell’area giochi Il centro era affollato di famiglie, secondo i testimoni nessun allarme è scattato: i bimbi sono rimasti intrappolati nell’area giochi, molti altri nelle sala cinematografica vicina.Continua a leggere Il centro era affollato di famiglie, secondo i testimoni nessun allarme è scattato: i bimbi […]

“Una strage”. Nel Rogo 53 morti - 40 bambini. Un centro commerciale pieno di gente - poi un incendio e scoppia l’inferno : Le fiamme, il fumo, nessuno suono d’allarme solo l’immagine fissa e drammatica di ciò che si stava consumando all’interno del centro commerciale, un edificio di cinque piani con piccole finestre e molte uscite di sicurezza bloccate dalle catene, per un tragico gioco del destino o per altro lo deciderà la magistratura. I numeri sono da strage. Al momento si parla di 53 vittime, 40 delle quali sarebbero bambini. Succede a Kemerovo, città ...

Russia : 41 bimbi morti nel Rogo al mall : ANSA, - ROMA, 26 MAR - E' salito a 48 il bilancio delle vittime provocate ieri sera da un violento incendio in un centro commerciale di Kemerovo, nella Siberia sudoccidentale: tra le vittime ...

Incendi : Rogo in autofficina nel palermitano - un uomo ustionato (2) : (AdnKronos) - Si chiama Pietro Gambino, 65 anni, l'uomo rimasto gravemente ustionato nell'Incendio divampato stamani in un'autofficina in via Francesco Crispi, a Carini, nel palermitano. Il 65enne, titolare e unico dipendente dell'attività commerciale, è stato trasportato in elisoccorso all'ospeldal