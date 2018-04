Riverdale 2×19 | Un segreto shock in arrivo

ilnotiziangolo

(Di sabato 7 aprile 2018)2×19 trama e promo – Il nuovo episodio andrà in onda il prossimo mercoledì, 25 aprile 2017, sull’emittente The CW.2×19 si intitolerà “Prisoners” e ci anticipa già quale sarà la trama che verrà affrontata dai protagonisti. Prima di assistere al rilascio del promo, approfondiamo alcuni dettagli, a partire da unsconvolgente che sta per colpire uno dei nostri ragazzi. Alla regia della puntata vedremo inoltre Jennifer Phang, mentre la sceneggiatura sarà di Cristine Chambers.2×19, la trama dell’episodio Il nuovo episodio riprenderà dei toni più canonici in seguito al musical che vedrà il ritorno di Cheryl nella serie Tv. La puntata 2×18 ha infatti stravolto la tematica sotto ogni punto di vista, dando uno stop temporaneo al crescendo di emozioni che ha impegnato le ultime tracce. Finalmente ritorneremo ...