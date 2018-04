Rispetto per le famiglie delle vittime

F1 Sebastian Vettel - GP Bahrein 2018 : “Siamo più indietro Rispetto all’anno scorso. La macchina però ha un potenziale superiore” : Non si nasconde dietro un dito Sebastian Vettel nell’appuntamento con la stampa alla vigilia del weekend del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco, pilota della Ferrari, vittorioso in Australia, ha analizzato la situazione affermando con estrema chiarezza che il favorito per questo round è Lewis Hamilton (Mercedes), dopo quanto è emerso a Melbourne: “Se si guarda al ritmo nelle prove e nella prima ...

Inzaghi : “Rispetto per Salisburgo - non è ai quarti per caso” : “Il Salisburgo è forte, organizzato, imbattuto finora in Europa: è ai quarti non per caso, come noi. Il nostro è un ottimo cammino, vogliamo giocarci le nostre carte al meglio. Abbiamo grande rispetto per i nostri avversari ma nessuno timore”. Così l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match con il Salisburgo, valido per l’andata dei quarti di Europa League. “L’Europa League è una ...

Roberto Burioni : "Cicciobello Morbillino? Banalizza le malattie gravi - non c'è Rispetto per i malati" : L'ultima trovata di casa "Giochi Preziosi" è il Cicciobello Morbillino, un modello del celebre bambolotto ricoperto di punti rossi: per curarli basta la salviettina magica, la crema e i cerotti. L'idea non ha entusiasmato i social, che inizialmente avevano pensato a un pesce d'aprile, ma ora che la notizia è confermata accusano l'azienda di Banalizzare le malattie gravi, trasmettendo un messaggio sbagliato. "Attendiamo il ...

Dazi : Cina - aperti a negoziati con USA se mutuo Rispetto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Juventus - Marotta : 'Speriamo in un esito diverso Rispetto a Cardiff' : Le merengues sono la squadra più forte al mondo. Noi ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Ora ritenteremo sperando in un esito differente ', ha concluso Marotta .

Juventus-Real Madrid - cos’è cambiato Rispetto a Cardiff? Bianconeri offensivamente superiori - servirà un pubblico caldo : Juventus-Real Madrid- Mancano ormai poche ore al primo atto della super sfida tra Juventus e Real Madrid. In tanti hanno definito il doppio confronto come la rivincita della finale di Cardiff. Allegri ha sottolineato l’importanza di restare ancorati alla partita. Il tecnico bianconero ha evidenziato la necessità di mostrare carattere e personalità. JUVENTUS PIU MATURA […] L'articolo Juventus-Real Madrid, cos’è cambiato rispetto ...

Real Madrid - Modric : 'Grande Rispetto per la Juventus' : I giocatori della Juventus hanno parlato del Real dicendo che siete i più forti al mondo. E' un peso essere favoriti? 'E' positivo che gli altri parlino bene di noi. Ci rispettano come noi ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il collegiale di Ostia. Tre novità Rispetto all’Europa Cup : Appena mandata in archivio l’Europa Cup, la nazionale di Pallanuoto femminile inizia a lavorare per l’Europeo di Barcellona: sono 16 le azzurre chiamate per il collegiale che si terrà al Centro Federale di Ostia da domenica 8 a martedì 10. Tre giorni di test fisici e medici dai quali sono dispensate le atlete di Padova e Milano, impegnate mercoledì 11 nell’anticipo di Serie A1 disposto dopo la qualificazione della formazione ...

Roma - Di Francesco : 'Rispetto per il Barcellona - la paura non aiuta' : Roma - Rispetto e non paura. È questo il tasto su cui batte Eusebio Di Francesco a due giorni dalla trasferta del Camp Nou contro il Barcellona , andata dei quarti di Champions. Essere fra i migliori ...

Parigi-Roubaix 2018 : il percorso ai raggi X. Cambia poco Rispetto al passato - decisivi Mons-en-Pévèle e Carrefour de l’Arbre : È la Regina delle Classiche, un evento unico nell’intero panorama ciclistico. Domenica si disputerà l’edizione numero 116 di quello che viene definito l’Inferno del Nord, la corsa che di fatto chiude quello straordinario momento della stagione in cui si corre su pavé. Un pavé diverso, però, rispetto a quello incontrato nelle Fiandre: queste stradine del nord della Francia non presentano salite e le pietre, se possibile, sono ...

Bruno Barbieri : "Con Cracco mi permettevo battute - con Antonia mi trattengo - per Rispetto verso il gentil sesso" : "Masterchef ha sdoganato il mondo della cucina, rendendolo accessibile. La ristorazione crea posti di lavoro e racconta la storia del Paese al mondo". Bruno Barbieri, in un'intervista al Mattino, parla della sua esperienza televisiva, del rapporto con i colleghi e di come il programma Sky abbia rivoluzionato l'idea di cucina."Cracco e Klugmann?Sono due stelle nel firmamento gastronomico. Caratteri diversi, ma sul piano personale non è ...

Alfonso Signorini - "Fabrizio Frizzi aveva tumori inoperabili"/ Il pubblico social insorge - gossip irRispettoso : Alfonso Signorini, ospite a Matrix, svela che Fabrizio Frizzi aveva tumori inoperabili e che questa è stata la causa della sua morte. "Si è trovato a un bivio"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:50:00 GMT)

Governo - Toninelli : “Perché rivendichiamo premiership? È Rispetto della volontà popolare” : “Mattarella valuterà la convergenza sui temi, il voto del 4 marzo significa proprio questo non più maggioranze che appoggiano governi su somma di poltrone ma su somma di temi”. A dirlo Danilo Toninelli, capogruppo al Senato del Movimento cinque stelle. In questo senso per Toninelli, l’aut aut di Di Maio non è rivendicazione della premiership, ma “rispetto del voto popolare”. L'articolo Governo, Toninelli: ...

È tutta colpa del proporzionale? Un’idea per un bicameralismo del Rispetto : Come era facile prevedere, lo "stallo" che si è determinato con le elezioni del 4 marzo ha restituito slancio e ambizioni ai sostenitori del maggioritario. È vero: se avessimo votato con l'Italicum e per la sola Camera dei deputati oggi avremmo un vincitore certo, un "capo" con una solida maggioranza e quindi libero dalla necessità di parlare e negoziare con altri (gli stessi a lungo disprezzati e insultati) per cercare di ...